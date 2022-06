Jogos de futebol hoje, sábado, 25 onde assistir ao vivo e horários

Partidas do Brasileirão Série A, da segundona e da Série C são os destaques do sábado de futebol.

Após se enfrentarem pela Copa do Brasil no meio da semana, Corinthians e Santos voltam a se encontrar, agora, pelo Brasileirão. A partida consistente do Timão na goleada obriga o Santos realizar ajustes para tentar sair com uma vitória da Neo Química Arena.

Outro cube que jogou no meio de semana e vem de resultados questionáveis, o Flamengo enfrenta o América-MG no Maracanã. Para seguir sonhando com as primeiras posições, o Rubro Negro precisa vencer a partida após duas derrotas seguidas para o Atlético-MG.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

16h30 - Athletico-PR x Red Bull Bragantino - Furação Live e Twitch do Casimiro

19h - Corinthians x Santos - Premiere

19h - Flamengo x América-MG - Premiere

21h - Atlético-MG x Fortaleza - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

11h - Criciúma x Vila Nova - SporTV e Premiere

16h - Bahia x Novorizontino - SporTV e Premiere

19h - Sport x Brusque - SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

15h - Atlético-CE x Ypiranga-RS - NSports

17h - ABC x Confiança - TV Band, DAZN e TikTok

19h - Altos-PI x Vitória - DAZN

Onde assistir ao vivo o jogo Athletico-PR x Red Bull Bragantino

O jogo deste sábado às 16h30 entre Athletico-PR x Red Bull Bragantino terá transmissão ao vivo na Furação Live e Twitch do Casimiro.

Onde assistir ao vivo o jogo Atlético-MG x Fortaleza

O jogo deste sábado às 21h entre Atlético-MG x Fortaleza terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere

Onde assistir ao vivo o jogo Bahia x Novorizontino

O jogo deste sábado às 16h entre Bahia x Novorizontino terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo Sport x Brusque

O jogo deste sábado às 16h entre Sport x Brusque terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

SporTV

11h - Criciúma x Vila Nova - Brasileirão Série B

16h - Bahia x Novorizontino - Brasileirão Série B

19h - Sport x Brusque - Brasileirão Série B

21h - Atlético-MG x Fortaleza - Brasileirão Série A

Premiere

11h - Criciúma x Vila Nova - Brasileirão Série B

16h - Bahia x Novorizontino - Brasileirão Série B

19h - Sport x Brusque - Brasileirão Série B

Band

17h - ABC x Confiança - Brasileirão Série C

LEIA TAMBÉM:

Richarlyson se declara bissexual em podcast sobre homofobia no futebol

O influenciador que é “pago para beber” e já conquistou 15 marcas

John Textor compra o Lyon, da França: o que o Botafogo pode ganhar com isso?

Apesar de contrato milionário, Luva de Pedreiro tem valor baixíssimo na conta; entenda o caso