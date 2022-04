Jogos de futebol hoje, sábado, 23; onde assistir ao vivo e horários

Clássicos no Brasil, Alemanha e na Inglaterra e final da Copa da Espanha sem os dois grandes do país marcam o sábado de futebol.

Palmeiras e Corinthians se encontram pela terceira rodada do Brasileirão. Um dos maiores clássicos do mundo será disputado na Arena Barueri, já que o Allianz Parque receberá shows. O Timão tenta manter o 100% na competição nacional, enquanto o Palmeiras busca a primeira vitória.

Também neste sábado, Athletico-PR e Flamengo se enfrentam em Curitiba. São Paulo visita o Red Bull Bragantino e o atual Atlético-MG recebe o Coritiba para manter o 100%.

Na Europa, o clássico inglês entre Arsenal e Manchester United abre o dia de futebol. Após vencer o Chelsea no meio de semana, os Gunners tentam vencer mais um grande jogo. Na Alemanha, Bayern de Munique e Borussia Dortmund fazem duelo do líder e do vice líder. Uma vitória do Bayern pode significar uma mão na taça. Se o Borussia surpreender, pode continuar sonhando com o título, mas dependendo de tropeços do rival nas próximas rodadas.

Veja horário e onde assistir aos jogos de hoje, sábado, 23

Campeonato Inglês

8h30 - Arsenal x Manchester United - ESPN e Star+

11h - Leicester City x Aston Villa - ESPN e Star+

11h - Manchester City x Watford - Star+

11h - Norwich x Newcastle United - Star+

13h30 - Brentford x Tottenham - ESPN e Star+

Campeonato Italiano

10h - Torino x Spezia - Star+

10h - Venezia x Atalanta - Star+

13h - Internazionale x Roma - Star+

15h45 - Hellas Verona x Sampdoria - ESPN e Star+

Copa do Rei

17h - Betis x Valencia - Star+

Campeonato Alemão

10h30 - RB Leipzig x Union Berlin - OneFootball

10h30 - Eintracht Frankfurt x Hoffenheim - OneFootball

10h30 - Freiburg x Borussia M'Gladbach - OneFootball

10h30 - Colônia x Arminia Bielefeld - OneFootball

10h30 - Greuther Furth x Bayer Leverkusen - OneFootball

13h30 - Bayern de Munique x Borussia Dortmund - OneFootball

Campeonato Francês

12h - Lyon x Montpellier - Star+

14h - Saint-Étienne x Monaco - Star+

16h - PSG x Lens - Star+

Brasileirão Série A

16h30 - Red Bull Bragantino x São Paulo - TV Globo e Premiere

16h30 - Athletico-PR x Flamengo - TV Globo

19h - Palmeiras x Corinthians - Premiere

19h - Fluminense x Internacional - Premiere

21h - Atlético-MG x Coritiba - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

11h - Criciúma x Sport - SporTV

16h - Ponte Preta x CRB - SporTV

18h30 - Sampaio Corrêa x Brusque - SporTV

19h - Ituano x Vila Nova - Premiere

19h - Tombense x Cruzeiro - Premiere

Brasileirão Série C

11h - Brasil de Pelotas x Botafogo-SP - NSports

16h - Botafogo-PB x Confiança - NSports

17h - Atlético-CE x Ferroviário - TV Bandeirantes, DAZN e TikTok

19h - Remo x São José - DAZN

21h - ABC x Campinense - DAZN

