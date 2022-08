Jogos de futebol hoje, sábado, 20; onde assistir ao vivo e horários

Rodada do Brasileirão Série A, jogos da Série B, Brasileirão feminino e campeonatos das principais ligas europeias são destaques do sábado de futebol.

No Brasileirão, o Atlético MG enfrenta o Goiás no Mineirão, buscando encostar cada vez mais nos líderes. A equipe mineira, que já esteve na liderança, hoje é a sétima colocada e vem de eliminações em Libertadores e Copa do Brasil.

O Fluminense enfrenta o Coritiba também mirando as primeiras colocações. A equipe de Fernando Diniz, é a quarta colocada com 38 pontos.

Pela Série B, destaque para o clássico campinense Ponte Preta e Guarani. As duas equipes estão do lado de baixo da tabela e vão para o jogo querendo sair dessa situação.

Na Europa, as principais ligas já estão com bola rolando. Jogadores brasileiros com chance de ir para Copa estarão em campo neste sábado.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Campeonato Brasileirão Serie A

16h30 - Atlético MG x Goiás - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 19h - Fluminense x Coritiba - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileirão Serie B

11h - Ponte Preta x Guarani - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 16h30 - Chapecoense x Brusque - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 19h - Sampaio Correa x CRB - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileirão Serie C

17h - ABC x Figueirense - TV Bandeirantes, DAZN e TikTok

Campeonato Brasileirão Serie D

15h - Portuguesa RJ x Amazonas

15h - Caxias x América RN

Brasileirão Feminino A1

21h30 - Palmeiras x Grêmio - SporTV

Campeonato Francês

12h - Monaco x Lens - Star+

- Star+ 16h - Olympique de Marseille x Nantes - Star+

Campeonato Italiano

13h30 - Torino x Lazio - Star+

- Star+ 13h30 - Udinese x Salernitana - Star+

- Star+ 15h45 - Inter de Milão x Spezia - Star+

- Star+ 15h45 - Sassuolo x Lecce - Star+

Campeonato Espanhol

12h30 - Osasuna x Cadiz - Star+

- Star+ 14h30 - Mallorca x Betis - Star+

- Star+ 17h - Celta de Vigo x Real Madrid - ESPN e Star+

Campeonato Inglês

8h30 - Tottenham x Wolverhampton - Star+

Star+ 11h - Crystal Palace x Aston Villa - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 11h - Everton x Nottingham Forest - Star+

- Star+ 11h - Fulham x Brentford - Star+

- Star+ 11h - Leicester City x Southampton - Star+

- Star+ 13h30 - Bournemouth x Arsenal - ESPN e Star+

Campeonato Alemão

10h30 - Borussia Dortmund x Werder Bremen - OneFootball

- OneFootball 10h30 - Bayer Leverkusen x Hoffenheim - OneFootball

- OneFootball 10h30 - Wolfsburg x Schalke 04 - OneFootball

- OneFootball 10h30 - Augsburg x Mainz 05 - OneFootball

- OneFootball 10h30 - Stuttgart x Freiburg - OneFootball

- OneFootball 13h30 - Union Berlim x RB Leipzig - OneFootball

