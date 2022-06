Jogos de futebol hoje, sábado, 18; onde assistir ao vivo e horários

Inicio da 13ª rodada do Brasileirão Série A, jogos da Série B e Brasileirão Feminino são destaques do sábado de futebol.

Após vitória na última rodada, o Santos enfrenta o Red Bull Bragantino. O peixe quer vencer novamente para se manter próximo do G4. Já o Bragantino quer se encontrar no campeonato. O time do interior de São Paulo tem campanha irregular e ainda não repete a mesma campanha do ano passado.

O Grêmio também entra em campo hoje para tentar entrar no G4. O time gaúcho empatou com o Sport na última rodada e perdeu a chance de ficar entre os quatro primeiros colocados.

No Brasileirão Feminino, Corinthians e Internacional fazem um jogão valendo a liderança da competição. O Inter está na liderança com 29 pontos e o Timão está em terceiro com 27 pontos. As duas equipes perderam apenas uma vez na competição.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

19h - Cuiabá x Ceará - Premiere

21h - Santos x Red Bull Bragantino - Premiere

Brasileirão Série B

11h - Grêmio x Sampaio Corrêa - Premiere

16h - Londrina x Vasco - Premiere

16h - Novorizontino x Tombense - Premiere

18h30 - Náutico x Sport - Premiere

Brasileirão Feminino

14h - Corinthians x Internacional - Band

15h - Grêmio x Kindermann - ElevenSports

