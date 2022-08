Jogos de futebol hoje, sábado, 13; onde assistir ao vivo e horários

Rodada do Brasileirão Série A, jogos da Série B e campeonatos das principais ligas europeias são destaques do sábado de futebol.

No Brasileirão, o grande jogo do dia será o clássico Corinthians e Palmeiras na Neo Química Arena. Separados por seis pontos, a partida do líder contra o segundo colocado pode ser uma recuperação para o Timão ou a consolidação da liderança Palmeirense.

Na Série B, o líder Cruzeiro segue na contagem regressiva para confirmar o acesso para a Série A. O time mineiro enfrenta a Chapecoense em casa e espera os três pontos para seguir com sua boa vantagem.

Na Europa, as principais ligas já estão com bola rolando. Jogadores brasileiros com chance de ir para Copa estarão em campo neste sábado.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Campeonato Brasileirão Serie A

16h30 - Goiás x Avaí - Premiere

- Premiere 19h - Corinthians x Palmeiras - Premiere

- Premiere 20h30 - Cuiabá x Juventude - Premiere

- Premiere 21h - Botafogo x Atlético-GO - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileirão Serie B

11h - Vasco x Tombense - Premiere

- Premiere 11h - Operário x Sampaio Corrêa - Premiere

- Premiere 16h - Sport x CSA - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 16h30 - Cruzeiro x Chapecoense - Premiere

- Premiere 18h30 - Guarani x Náutico - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 20h30 - CRB x Grêmio - Premiere

Campeonato Francês

12h - Monaco x Rennes - Star+

- Star+ 16h - PSG x Montpellier - Star+

Campeonato Italiano

13h30 - Milan x Udinese - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 13h30 - Sampdoria x Atalanta - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 15h45 - Lecce x Inter de Milão - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 15h45 - Monza x Torino - Star+

Campeonato Espanhol

12h - Celta de Vigo x Espanyol - Star+

- Star+ 14h - Real Valladolid x Villarreal - Star+

- Star+ 16h - Barcelona x Rayo Vallecano - ESPN e Star+

Campeonato Inglês

8h30 - Aston Villa x Everton - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 11h - Arsenal x Leicester City - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 11h - Brighton x Newcastle - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 11h - Manchester City x Bournemouth - Star+

- Star+ 11h - Southampton x Leeds United - Star+

- Star+ 11h - Wolverhampton x Fullham - ESPN 2 e Star+

- ESPN 2 e Star+ 13h30 - Brentford x Manchester United - Star+

Campeonato Alemão

10h30 - Bayer Leverkusen x Augsburg - OneFootball

- OneFootball 10h30 - Hertha Berlin x Eintracht Frankfurt - OneFootball

- OneFootball 10h30 - Hoffenheim x Bochum - OneFootball

- OneFootball 10h30 - RB Leipzig x Cologne - OneFootball

- OneFootball 10h30 - Werder Bremen x Stuttgart - OneFootball

- OneFootball 13h30 - Schalke 04 x Borussia Monchengladbach - Band

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo Arsenal x Leicester City

O jogo deste sábado às 8h30 entre Arsenal x Leicester City terá transmissão ao vivo no ESPN e Star+.

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo do Milan

O jogo deste sábado às 13h30 entre Milan x Udinese terá transmissão ao vivo no ESPN e Star+.

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo Guarani x Náutico

O jogo deste sábado às 18h30 entre Guarani x Náutico terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo do Sport

O jogo deste sábado às 16h entre Sport x CSA terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo do Inter de Milão

O jogo deste sábado às 15h45 entre Lecce x Inter de Milão terá transmissão ao vivo no ESPN 4 e Star+.

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo Operário x Sampaio Corrêa

O jogo deste sábado às 11h entre Operário x Sampaio Corrêa terá transmissão ao vivo no Premiere.

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo

O jogo deste sábado às 21h entre Botafogo x Atlético-GO terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo Cuiabá x Juventude

O jogo deste sábado às 20h30 entre Botafogo x Atlético-GO terá transmissão ao vivo no Premiere.

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo Goiás x Avaí

O jogo deste sábado às 16h30 entre Goiás x Avaí terá transmissão ao vivo no Premiere.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

SporTV

16h - Sport x CSA - Brasileirão Série B

- 18h30 - Guarani x Náutico - Brasileirão Série B

- 21h - Botafogo x Atlético-GO - Brasileirão Série A

Premiere

11h - Vasco x Tombense - Brasileirão Série B

- 11h - Operário x Sampaio Corrêa - Brasileirão Série B

- 16h - Sport x CSA - Brasileirão Série B

- 16h30 - Cruzeiro x Chapecoense - Brasileirão Série B

- 16h30 - Goiás x Avaí - Brasileirão Série A

- 18h30 - Guarani x Náutico - Brasileirão Série B

- 19h - Corinthians x Palmeiras - Brasileirão Série A

- 20h30 - CRB x Grêmio - Brasileirão Série B

- 20h30 - Cuiabá x Juventude - Brasileirão Série A

- Brasileirão Série A 21h - Botafogo x Atlético-GO - Brasileirão Série A

ESPN

8h30 - Aston Villa x Everton - Campeonato Inglês

- Campeonato Inglês 11h - Arsenal x Leicester City - Campeonato Inglês

- Campeonato Inglês 11h - Brighton x Newcastle - Campeonato Inglês

- Campeonato Inglês 11h - Wolverhampton x Fullham - Campeonato Inglês

- Campeonato Inglês 13h30 - Milan x Udinese - Campeonato Italiano

- Campeonato Italiano 13h30 - Sampdoria x Atalanta - Campeonato Italiano

- Campeonato Italiano 15h45 - Lecce x Inter de Milão - Campeonato Italiano

- Campeonato Italiano 16h - Barcelona x Rayo Vallecano - Campeonato Espanhol

LEIA TAMBÉM:

Semifinais da Sul-americana: veja classificados, confrontos e quando serão os jogos

Semifinais da Libertadores: veja classificados, confrontos e quando serão os jogos

A 100 dias para a Copa do Mundo 2022, Qatar Airways lança ‘The Journey Tour’

Bola de Ouro: atual vencedor, Messi fica de fora dos indicados após 17 anos; Neymar também está fora