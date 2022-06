Jogos de futebol hoje, quinta-feira, 9; onde assistir ao vivo e horários

O fechamento da décima rodada do Brasileirão Série A e mais jogos da Liga das Nações marcam a quinta-feira de futebol.

Com chances de assumir a liderança do campeonato após a derrota do Corinthians, o Palmeiras encara o Botafogo em casa. O time alviverde vem de um empate com o Atlético-MG após uma boa sequência de três vitórias. Um dos principais desfalques do lado do Palmeiras será o meia Raphael Veiga. Já o Botafogo quer vencer para voltar a encostar no G4. O time vem de duas derrotas e caiu na tabela.

Outro clube de olho no topo da tabela é o São Paulo. Em sexto lugar com 14 pontos, o tricolor paulista faz um jogo de seis pontos com o Coritiba, quarto colocado com os mesmo 14 pontos. Quem vencer vai deixar o adversário para trás e encostar no trio da ponta. O São Paulo vem de três empates seguidos e o Coritiba de uma derrota, uma vitória e um empate.

Pela Liga das Nações, dois jogos estarão no radar da Seleção Brasileira. Dois adversários do Brasil na Copa entram em campo hoje. A Suíça terá um confronto contra a Espanha e a Sérvia encara a Suécia.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, quinta-feira, 9

Brasileirão Série A

19h - Palmeiras x Botafogo - Premiere

20h - Coritiba x São Paulo - Premiere

20h - Fortaleza x Goiás - Premiere

Liga das Nações

15h45 - Portugal x República Tcheca - Star+

15h45 - Suíça x Espanha - Star+

15h45 - Noruega x Eslovênia - ESPN 4 e Star+

15h45 - Suécia x Sérvia - ESPN e Star+

15h45 - Grécia x Chipre - Star+

15h45 - Kosovo x Irlanda do Norte - Star+

15h45 - Gibraltar x Bulgária - Star+

15h45 - Macedônia do Norte x Georgia - Star+

15h45 - Malta x Estônia - Star+

15h45 - San Marino x Islândia - Star+

