Jogos de futebol hoje, quinta-feira, 7; onde assistir ao vivo e horários

A estreia do São Paulo e do Cuiabá na Sul-Americana e do Fortaleza na Libertadores são destaques da quinta-feira de futebol. A Seleção Brasileira de Futebol Feminino também entra em campo em amistoso contra a Espanha. Na Europa, jogos das quartas de final da Liga Europa agitam o dia. Confira horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol nesta quinta-feira, 7.

Veja horário e onde assistir aos jogos de hoje, quinta-feira 7

Liga Europa

13h45 - RB Leipzig x Atalanta - ESPN4 e Star+

16h - Eintracht Frankfurt x Barcelona - Tv Cultura, ESPN e Star+

16h - West Ham x Lyon - ESPN4 e Star+

16h - Braga x Rangers - Star+

Copa Libertadores

19h - Fortaleza x Colo-Colo - ESPN e Star+

21h - Estudiantes x Vélez Sarfield - ESPN e Star+

23h - The Strongest x Libertad-PAR - ESPN4 e Star+

Copa Sul-Americana

19h15 - Cuiabá x Melgar - Conmebol TV

19h15 - River Plate-URU x Racing - Conmebol TV

21h30 - Ayacucho FC x São Paulo - Conmebol TV

21h30 - Metropolitanos x Lanús - Conmebol TV

21h30 - Barcelona-EQU x Montevideo Wanderes - Conmebol TV

21h30 - Guaireña x Independiente Medellín - Conmebol TV

Amistosos entre seleções

15h - Brasil x Espanha - SporTV