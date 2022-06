Jogos de futebol hoje, quinta-feira, 30; onde assistir ao vivo e horários

Jogos da Copa do Brasil, da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana são destaques da quinta-feira de futebol.

O Fortaleza entra em campo para estrear nas oitavas de final da competição continental. Logo de cara, encara o Estudiantes de La Plata. O primeiro jogo será no Castelão. O time de Vojvoda precisa fazer um bom resultado em casa para não precisar correr pelo resultado fora de casa.

Absoluto na fase de grupos, o São Paulo entra na oitavas contra o Universidad Católica. Apesar de não viver um bom momento no Brasileirão, o tricolor pode usar a Sul-Americana como caminho mais fácil para se classificar para a próxima Libertadores e levar um troféu.

No meio dos jogos da Libertadores e Sula, Botafogo e América-MG se enfrentam no primeiro jogo da Copa do Brasil.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Copa Libertadores

21h30 - Fortaleza x Estudiantes de La Plata - ESPN e Star+

Copa Sul-Americana

19h15 - Independiente del Valle x Lanus - Conmebol TV

21h30 - Olímpia x Atlético-GO - Conmebol TV

21h30 - Universidad Católica x São Paulo - Conmebol TV

Copa do Brasil

19h - América-MG x Botafogo - SporTV e Premiere

