Jogos de futebol hoje, quinta-feira, 23; onde assistir ao vivo e horários

Jogos das oitavas de final da Copa do Brasil e a 14ª rodada do Brasileirão Série B são os destaques da quinta-feira de futebol.

Em menos de uma semana, Palmeiras e São Paulo irão se enfrentar novamente. Na segunda-feira, os times jogaram no Morumbi pelo Brasileirão e o alviverde venceu por 2 a 1 de virada. Hoje, os dois se encontram no jogo de ida da Copa do Brasil. Será que o resultado será diferente?

Também pela Copa do Brasil, Fluminense e Cruzeiro se enfrentam no Maracanã. Na Série B, o Cruzeiro terá a oportunidade colocar a sua boa fase a prova contra um time da Série A. O jogo marcará o reencontro do goleiro Fábio com o seu ex-clube.

Além da competição mata-mata, teremos Brasileirão Série B nesta quinta. O Grêmio visita o CSA para se manter no G4. O time gaúcho precisa apenas vencer para se manter nas primeiras posições.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Copa do Brasil

19h - Fluminense x Cruzeiro - Premiere

20h - São Paulo x Palmeiras - Amazon Prime Video

Brasileirão Série B

21h30 - CSA x Grêmio - Premiere

21h30 - Ponte Preta x Sampaio Corrêa - Premiere

