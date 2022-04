Jogos de futebol hoje, quinta-feira, 21; onde assistir ao vivo e horários

Partidas do Campeonato do Pernambucano, Brasileirão da Série B, Copa do Brasil e do Campeonato Espanhol marcam a quinta-feira de futebol.

No feriado de Tiradentes, o Náutico recebe o Retrô na primeira partida da final do estadual de Pernambuco.

Duas partidas também abrem a terceira rodada do Brasileirão da Série B e um jogo da Copa do Brasil entre Atlético-GO e Cuiabá fecham os jogos da quinta no Brasil. Na Europa, o Barcelona visita o Real Sociedad para seguir na caça ao líder do campeonato.

Veja horário e onde assistir aos jogos de hoje, quinta-feira, 21

Campeonato Espanhol

14h - Espanyol x Rayo Vallecano - Star+

14h - Levante x Sevilla - ESPN 4 e Star+

15h - Cádiz x Athletic Bilbao - ESPN 3 e Star+

16h30 - Real Sociedad x Barcelona - ESPN e Star+

Campeonato Pernambucano

16h30 - Náutico x Retrô - TV Globo (PE) e Premiere

Brasileirão Série B

16h30 - Grêmio x Guarani - Premiere

19h - Londrina x Novorizontino - SporTV e Premiere

Copa do Brasil

21h30 - Atlético-GO x Cuiabá - SporTV e Premiere

LEIA TAMBÉM: