Jogos de futebol hoje, quinta-feira, 19; onde assistir ao vivo e horários

Clubes brasileiros na Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, última rodada do Campeonato Inglês e jogos da oitava rodada do Brasileirão da Série B são destaques desta quinta-feira de futebol.

Líder do grupo D, o Atlético-MG encara o Independiente del Valle no Mineirão para confirmar a classificação para as oitavas de final. No jogo de ida no Equador, a partida terminou empatada em 1 a 1.

Outro brasileiro em campo nesta quinta será o São Paulo, mas pela Sul-Americana. O clube paulista enfrenta o Jorge Wilstermann no Morumbi para carimbar a classificação para a próxima fase. Com três vitórias e um empate, o Tricolor é dominante no Grupo D.

Em uma situação mais complicada, o Fluminense joga a vida contra o Unión Santa Fe. O Tricolor carioca precisa da vitória para continuar sonhando com a classificação.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, quinta-feira, 19

Campeonato Inglês

15h45 - Everton x Crystal Palace - ESPN 4 e Star+

16h - Aston Villa x Burnley - Star+

16h - Chelsea x Leicester City - Star+

Libertadores

19h - Atlético-MG x Independiente Del Valle - ESPN, Star+ e Facebook

21h - River Plate x Colo-Colo - ESPN, Star+ e Facebook

23h - Deportivo Cali x Always Ready - Facebook

Copa Sul-Americana

19h15 - Unión Santa Fé x Fluminense - Conmebol TV

19h15 - Independiente x La Guaira - Conmebol TV

21h30 - Metropolitanos x Barcelona-EQU- Conmebol TV

21h30 - Lanús x Montevideo Wanderers - Conmebol TV

21h30 - São Paulo x Jorge Wilstermann - Conmebol TV

Brasileirão Série B

19h - Grêmio x Criciúma - Premiere

19h - Vila Nova x Chapecoense - SporTV e Premeire

21h30 - Náutico x CSA - SporTV e Premeire

21h30 - Guarani x Vasco - Premiere

