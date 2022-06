Jogos de futebol hoje, quinta-feira, 16; onde assistir ao vivo e horários

Jogos da 12ª rodada do Brasileirão Série A e 13ª rodada da Série B são destaques da quinta-feira de futebol.

No dia do feriado de Corpus Christi, os líderes da Série A e Série B entram em campo. O Palmeiras que começou a rodada na liderança encara o Atlético-GO. O time paulista busca manter a boa fase e vencer o clube goiano em casa para seguir na ponta do campeonato.

Já o líder da Série B, o Cruzeiro encara a Ponte Preta em busca de recuperação. O time mineiro perdeu na última rodada, mas seguiu na ponta com três pontos de vantagem. Com o tropeço do Bahia no inicio da rodada, a Raposa pode abrir boa vantagem se vencer a desesperada Ponte, que está na zona de rebaixamento.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

16h - Botafogo x São Paulo - Premiere

18h - Palmeiras x Atlético-GO - Premiere

19h - Avaí x Fortaleza - Premiere

Brasileirão Série B

16h - Cruzeiro x Ponte Preta - Premiere

20h - Vila Nova x Operário - SporTV e Premiere

