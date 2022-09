Jogos de futebol hoje, quinta-feira, 15; onde assistir ao vivo e horários

Rodada da Europa League e Conference League e definição do segundo finalista da Copa do Brasil são destaques da quinta-feira de futebol.

Fluminense e Corinthians se enfrentam no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. O jogo de ida, no Maracanã, terminou empatado por 2 a 2. A partida de hoje acontece na Neo Química Arena. Quem vencer a partida se classifica. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Na Europa, o Manchester United volta a campo na Europa League. Os ingleses enfrentam o Sheriff fora de casa.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Europa League

13h45 - Sheriff x Manchester United - Star+

- Star+ 13h45 - Real Sociedad x Omonia Nicosia - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 13h45 - Midtjylland x Lazio - ESPN 2 e Star+

- ESPN 2 e Star+ 13h45 - Feyenoord x Sturm Graz - Star+

- Star+ 13h45 - Olympiacos x Freiburg - Star+

- Star+ 13h45 - Qarabag x Nantes - Star+

- Star+ 13h45 - Monaco x Ferencvarosi - Star+

- Star+ 13h45 - Trabzonspor x Estrela Vermelha - Star+

- Star+ 16h - Bodoe/Glimt x Zurich - Star+

- Star+ 16h - Dínamo de Kiev x Larnaca - Star+

- Star+ 16h - Rennes x Fenerbahce - Star+

- Star+ 16h - Real Betis x Ludogorets - Star+

- Star+ 16h - Roma x Helsinki - Star+

- Star+ 16h - Braga x Union Berlin - Star+

- Star+ 16h - Union St. Gilloise x Malmo- Star+

Conference League

13h45 - Apollon Limassol x SC Dnipro-1 - Star+

- Star+ 13h45 - Alkmaar x Vaduz - Star+

- Star+ 13h45 - Djurgaarden x Molde - Star+

- Star+ 13h45 - Gent x Shamrock Rovers - Star+

- Star+ 13h45 - Pyunik x Slovan Bratislava - Star+

- Star+ 13h45 - Zalgiris Vilnius x Basel - Star+

- Star+ 13h45 - Cluj x Sivasspor - Star+

- Star+ 13h45 - Slavia Praga x Ballkani - Star+

- Star+ 16h - Basaksehir x Fiorentina - Star+

- Star+ 16h - RFS x Hearts - Star+

- Star+ 16h - FCSB x Anderlecht - Star+

- Star+ 16h - Silkeborg x West Ham - Star+

- Star+ 16h - Hepoel Beer Sheva x Villarreal - Star+

- Star+ 16h - Lech Poznan x Austria Viena - Star+

- Star+ 16h - Cologne x Slovacko - Star+

- Star+ 16h - Partizan Beograd x Nice - Star+

Copa do Brasil

20h - Corinthians x Fluminense - SporTV, Premiere e Twitch do Casimiro

