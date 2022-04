Jogos de futebol hoje, quinta-feira, 14; onde assistir ao vivo e horários

Clubes brasileiros em campo pela Libertadores e Copa Sul-Americana e a definição da fase decisiva da Liga Europa são destaques desta quinta-feira de futebol.

Pela Sul-Americana, o São Paulo recebe o Everton do Chile no Morumbi e o Internacional encara o Guaireña no Beira Rio. Athletico-PR e Red Bull Bragantino entram em campo pela Libertadores. O clube paranaense recebe o The Strongest, enquanto o time paulista vai até a Argentina encarar o Vélez Sarsfield.

Na Europa, o jogo do Barcelona pela Liga Europa deve ser acompanhado de perto. Os comandados de Xavi precisam de qualquer vitória simples para se classificar para a próxima fase.

Veja horário e onde assistir aos jogos de hoje, quirta-feira, 14

Liga Europa

16h - Barcelona x Eintracht Frankfurt - TV Cultura, ESPN e Star+

13h45 - Atalanta x RB Leipzig - ESPN 4 e Star+

16h - Lyon x West Ham - ESPN 4 e Star+

16h - Rangers x Braga - Star+

Libertadores

19h - Athletico-PR x The Strongest - ESPN e Star+

21h - Vélez Sarsfield x Red Bull Bragantino - ESPN e Star+

23h - Emelec x Deportivo Táchira - ESPN 4 e Star+

Copa Sul-Americana

19h15 - São Paulo x Everton-CHI - Conmebol TV

19h15 - Montevideo Wanderers x Metropolitanos - Conmebol TV

19h15 - Unión La Calera x Banfield - Conmebol TV

21h30 - Internacional x Guaireña - Conmebol TV

21h30 - Lanus - Barcelona-EQU - Conmebol TV

21h30 - Independiente Medellín x 9 de Octubre - Conmebol TV