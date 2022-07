Jogos de futebol hoje, quinta-feira, 14; onde assistir ao vivo e horários

Definição dos últimos classificados para as quartas da Copa do Brasil e jogo de abertura da 18ª rodada do Brasileirão Série B são destaques da quinta-feira de futebol.

Pela Copa do Brasil, dois jogos definem os últimos classificados para a próxima fase. No Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo fazem duelo que irá reeditar a final do campeonato paulista. Naquela oportunidade, o Verdão levou a melhor. O Tricolor Paulista tem a vantagem do empate. Caso o Palmeiras vença por apenas um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Qualquer vitória do time alviverde por mais de dois gols eliminam o São Paulo.

O outro jogo da Copa do Brasil hoje será o embate entre Botafogo e América-MG. O primeiro jogo foi 3 a 0 para os mineiros, que podem perder por até dois gols de diferença e se classificarem. O Fogão tem a difícil missão de vencer por 4 a 0 para se classificar ou pelo menos repetir o placar da ida para levar para os pênaltis.

Já nos pontos corridos, o Brasileirão Série B terá o começo da 18ª rodada. Operário e Sport se enfrentam no Paraná. O time pernambucano precisa vencer para diminuir a diferença de pontos para o quarto colocado e voltar a sonhar com o G4. Já o Operário quer os três pontos para subir na tabela e se afastar da zona de rebaixamento.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Copa do Brasil

20h - Palmeiras x São Paulo - Amazon Prime

21h - Botafogo x América-MG - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

18h30 - Operário x Sport - Sportv e Premiere

Euro Feminina

13h - Itália x Islândia - Star+

16h - França x Bélgica - ESPN e Star+

Onde assistir ao vivo o jogo Botafogo x América-MG

O jogo desta quinta-feira às 21h entre Botafogo x América-MG terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo Operário x Sport

O jogo desta quinta-feira às 18h30 entre Operário x Sport terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo Itália x Islândia

O jogo desta quinta-feira às 13h entre Itália x Islândia terá transmissão ao vivo no Star+.

Onde assistir ao vivo o jogo França x Bélgica

O jogo desta quinta-feira às 16h entre França x Bélgica terá transmissão ao vivo no Star+ e ESPN.

Quais jogos vão passar ao vivo na Amazon Prime Video

20h - Palmeiras x São Paulo - Copa do Brasil

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

SporTV

18h30 - Operário x Sport - Copa do Brasil

21h - Botafogo x América-MG - Copa do Brasil

Premiere

18h30 - Operário x Sport - Copa do Brasil

21h - Botafogo x América-MG - Copa do Brasil

ESPN

16h - França x Bélgica - Eurocopa Feminina

LEIA TAMBÉM:

Saiba quem é o jogador de futebol mais rico do mundo — e não é o Messi

Appito: sportstech capta R$ 27 milhões para levar dados aos campos de futebol