Jogos de futebol hoje, quarta-feira, 8; onde assistir ao vivo e horários

Jogos do Brasileirão Série A, líder da Série B em campo e partidas da Liga das Nações são destaques da quarta-feira de futebol.

Em busca de recuperação após perder em casa para o Fortaleza, o Flamengo visita o Red Bull Bragantino. O jogo pode ser a sobrevida do técnico Paulo Sousa ou a última partida dele no comando do time em caso de derrota. O rubro negro terá o reforço de Gabigol que volta de suspensão.

Outro jogo interessante da décima rodada será o embate entre Fluminense e Atlético-MG. Enquanto o time carioca vem de uma derrota contra o Juventude, o clube mineiro empatou com o Palmeiras fora de casa. Para tentar se aproximar do G4, o tricolor carioca precisa vencer em casa.

Pela Série B, o líder isolado Cruzeiro entra em campo nesta quarta. O time mineiro pega o CRB, que está no meio da tabela com apenas 11 pontos. A vitória pode deixar o Cruzeiro ainda mais isolado no topo da tabela.

Na Europa, a Liga das Nações segue colocando grandes craques do futebol mundial para se enfrentarem. Hoje, a Bélgica de De Bruyne encara a Polônia do Lewandowski.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, quarta-feira, 8

Brasileirão Série A

19h - América-MG x Ceará - Premiere

19h - Juventude x Athletico-PR - SporTV

20h30 - Atlético-GO x Avaí - Premiere

20h30 - Red Bull Bragantino x Flamengo - Premiere

21h30 - Fluminense x Atlético-MG - TV Globo (incluindo RJ) e Premiere

21h30 - Santos x Internacional - TV Globo (incluindo SP) e Premiere

Brasileirão Série B

19h - Cruzeiro x CRB - Premiere

21h30 - Bahia x Sport - TV Globo, SporTV e Premiere

Liga das Nações

15h45 - Bélgica x Polônia - SporTV

15h45 - País de Gales x Holanda - SporTV 3

15h45 - Irlanda x Ucrânia - ESPN 4 e Star+

15h45 - Escócia x Armênia - Star+

Onde assistir o jogo do Ceará nesta quarta-feira, 8; veja o horário

O jogo desta quarta-feira às 19h entre América-MG x Ceará terá transmissão ao vivo do Premiere.

Onde assistir o jogo do Athletico-PR nesta quarta-feira, 8; veja o horário

O jogo desta quarta-feira às 19h entre Juventude x Athletico-PR terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere.

Onde assistir o jogo Bélgica x Polônia nesta quarta-feira, 8; veja o horário

O jogo desta quarta-feira às 15h45 entre Bélgica x Polônia terá transmissão ao vivo do SporTV.

Onde assistir o jogo Bahia x Sport nesta quarta-feira, 8; veja o horário

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Bahia x Sport terá transmissão ao vivo da TV Globo, SporTV e Premiere.

Onde assistir o jogo Fluminense x Atlético-MG nesta quarta-feira, 8; veja o horário

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Fluminense x Atlético-MG terá transmissão ao vivo da TV Globo e Premiere.

Onde assistir o jogo Santos x Internacional nesta quarta-feira, 8; veja o horário

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Santos x Internacional terá transmissão ao vivo da TV Globo e Premiere.

Quais jogos vão passar ao vivo no Star+ hoje, quarta-feira, 8

15h45 - Irlanda x Ucrânia

15h45 - Escócia x Armênia

Qual jogo passa hoje na Globo?

21h30 - Fluminense x Atlético-MG - TV Globo (Inclusive RJ e Minas Gerais)

21h30 - Santos x Internacional - TV Globo (Inclusive SP e Rio Grande do Sul)

21h30 - Bahia x Sport - TV Globo (Inclusive Bahia e Pernambuco)

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje, quarta-feira, 8

ESPN

15h45 - Irlanda x Ucrânia

SporTV

15h45 - Bélgica x Polônia

15h45 - País de Gales x Holanda

21h30 - Bahia x Sport

19h00 - Juventude x Athletico-PR

Premiere

19h - América-MG x Ceará

19h - Cruzeiro x CRB

20h30 - Atlético-GO x Avaí

20h30 - Red Bull Bragantino x Flamengo

21h30 - Bahia x Sport

21h30 - Fluminense x Atlético-MG

21h30 - Santos x Internacional

LEIA TAMBÉM:

Não é o Neymar: saiba quem é o brasileiro entre os 10 jogadores mais valiosos do mundo

Copa do Brasil: confrontos das oitavas de final definidos; veja resultado

Libertadores: confrontos das oitavas de final definidos; veja resultado

Sul-Americana: confrontos das oitavas de final definidos; veja resultado