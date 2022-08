Jogos de futebol hoje, quarta-feira, 3; onde assistir ao vivo e horários

Retomada do Brasileirão feminino após Copa América e confrontos brasileiros na Libertadores e Sul-Americana.

Os times do Brasileirão feminino retomam o campeonato que foi paralisado pela Copa América da Colômbia, que terminou com a seleção brasileira campeã. Líder do campeonato, o Palmeiras joga contra o Avaí para seguir na ponta.

Na Libertadores, um clássico promete tremer o Mineirão. O sorteio definiu que Palmeiras e Atlético-MG se encontrariam pelo segundo ano no mata-mata da Libertadores. Em 2021, os times se enfrentaram na semifinal e o Palmeiras avançou para a decisão após dois empates. O critério de desempata foi o gol marcado fora de casa pelos paulistas. O resultado desse ano será a vingança mineira ou a confirmação do domínio paulista.

Também tem confronto brasileiro na Sul-Americana. Os dois times com ótimas campanhas na competição se encontram. São Paulo e Ceará decidem quem vai avançar para a semi. Para o Ceará, a vitória será mais um feito histórico do time na competição. Para o tricolor paulista a Sula pode ser um caminho mais fácil para a Libertadores do próximo ano e um título no ano.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Copa Libertadores

21h30 - Atlético-MG x Palmeiras - ESPN, Star+ e Facebook Watch

- 21h30 - Vélez x Talleres - ESPN 4 e Star+.

Copa Sul-Americana

19h15 - São Paulo x Ceará - Conmebol TV

Brasileirão feminino

15h - Flamengo x RB Bragantino - Eleven Sports

15h - Internacional x Santos - Eleven Sports

15h - Real Brasília x Cresspom - Eleven Sports

15h - São José-SP x Grêmio - Eleven Sports

16h - Palmeiras x Avaí/Kindermann - Eleven Sports

19h - Ferroviária x Atlético-MG - SporTV

- SporTV 20h - Corinthians x Esmac - Eleven Sports

- 21h - Cruzeiro x São Paulo - Eleven Sports

Brasileirão Série C

20h - Botafogo-PB x Mirassol - TV NSports

