Jogos de futebol hoje, quarta-feira, 29; onde assistir ao vivo e horários

Brasileiros em campo pela Libertadores e Sul-Americana e jogos do Brasileirão Série B são destaques da quarta-feira de futebol.

O Palmeiras, atual campeão da competição, encara o Cerro Porteño fora de casa no primeiro jogo das oitavas. Após empate com o Avaí no Brasileirão, o time paulista vira a chave para buscar o tricampeonato da Libertadores.

Outro brasileiro em campo será o Flamengo. Vice campeão da última edição, o time carioca enfrenta o Tolima fora de casa. O rubro negro terá a vantagem de decidir a vaga em casa, mas para isso é necessário fazer um bom resultado hoje.

Um dos destaques da fase de grupos da Sul-Americana, o Ceará entra em campo pelas oitavas contra o The Strongest. O desafio do time cearense será superar a troca de treinador no meio da competição para seguir bem na competição.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Copa Libertadores

19h15 - Cerro Porteño x Palmeiras - Conmebol TV

19h15 - Talleres x Colón - ESPN 4 e Star+

21h30 - Tolima x Flamengo - ESPN e Star+

21h30 - Velez x River Plate - Conmebol TV

Copa Sul-Americana

19h15 - The Strongest x Ceará - Conmebol TV

21h30 - Deportivo Cali x Melgar - Conmebol TV

21h30 - Deportivo Táchira x Santos - Conmebol TV

Brasileirão Série B

19h - Náutico x Criciúma - Premiere

21h30 - CRB x Tombense - SporTV e Premiere

21h30 - Novorizontino x Vasco - Premiere

Onde assistir ao vivo o jogo The Strongest x Ceará

O jogo desta quarta-feira às 19h15 entre The Strongest x Ceará terá transmissão ao vivo na Conmebol TV.

Onde assistir ao vivo o jogo Náutico x Criciúma

O jogo desta quarta-feira às 19h entre Náutico x Criciúma terá transmissão ao vivo na Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo CRB x Tombense

O jogo desta quarta-feira às 19h entre CRB x Tombense terá transmissão ao vivo na SporTV e Premiere.

Quais jogos vão passar ao vivo na Star+ hoje?

19h15 - Talleres x Colón - Libertadores

21h30 - Tolima x Flamengo - Libertadores

Quais jogos vão passar ao vivo na Conmebol TV?

19h15 - Cerro Porteño x Palmeiras - Copa Libertadores

19h15 - The Strongest x Ceará - Copa Sul-Americana

21h30 - Deportivo Cali x Melgar - Copa Sul-Americana

21h30 - Deportivo Táchira x Santos - Copa Sul-Americana

21h30 - Velez x River Plate - Copa Libertadores

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

Premiere

19h - Náutico x Criciúma - Brasileirão Série B

21h30 - CRB x Tombense - Brasileirão Série B

21h30 - Novorizontino x Vasco - Brasileirão Série B

SporTV

21h30 - CRB x Tombense - Brasileirão Série B

ESPN

19h15 - Talleres x Colón - Libertadores

21h30 - Tolima x Flamengo - Libertadores

LEIA TAMBÉM:

Neymar fora do PSG? Jornal afirma que clube não conta mais com o jogador

Melhore seu vocabulário em inglês utilizando termos do futebol

Como futebol brasileiro tem quebrado barreiras sobre a homofobia no esporte