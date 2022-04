Jogos de futebol hoje, quarta-feira, 27; onde assistir ao vivo e horários

Clubes brasileiros na Libertadores e Sul-Americana, jogos da Série B, campeonato Italiano e a segunda semifinal da Liga dos Campeões da Europa marcam a quarta-feira de futebol.

O Liverpool recebe a surpresa da competição Villarreal na Inglaterra. Os Reds esperam espantar a zebra e fazer um bom resultado em casa para não precisar de passar sufoco na Espanha na próxima semana.

No Brasil, o Palmeiras, atual bicampeão da América, visita o Emelec no Equador pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O clube paulista, que até agora só aplicou goleadas na competição, pode encaminhar a classificação para a próxima fase se vencer os equatorianos. O América -MG recebe o Tolima e o Fortaleza precisa vencer o Alianza Lima em casa para continuar sonhando com as oitavas de final.

Na Sul-Americana, Atlético-GO joga fora de casa e tentará manter o 100% na competição, já o Cuiabá recebe o River Plate-URU.

Na Série B, dois campeões brasileiros entram em campo nesta quarta-feira para tentar engrenar na segundona. O Grêmio visita o Operário-PR e o Vasco, sob pressão, recebe a Ponte Preta.

Veja horário e onde assistir aos jogos de hoje, quarta-feira, 27

Liga dos Campeões da Europa

16h - Liverpool x Villarreal - TNT e HBO Max

Campeonato Italiano

13h - Fiorentina x Udinese - ESPN 4 e Star+

15h15 - Atalanta x Torino - ESPN 2 e Star+

15h15 Bologna x Internazionale - ESPN 4 e Star+

Copa Libertadores

19h - Fortaleza x Alianza Lima - Conmebol TV

19h - América-MG x Tolima - ESPN e Star+

21h - Cerro Porteño x Peñarol - Conmebol TV

21h - Emelec x Palmeiras - ESPN e Star+

21h - Colo-Colo x River Plate - Conmebol TV

23h - The Strongest x Caracas - ESPN 4 e Star+

Copa Sul-Americana

19h15 - Cuiabá x River Plate-URU - Conmebol TV

19h15 - Melgar x Racing Club - Conmebol TV

19h15 - Guaireña x 9 de Octubre - Conmebol TV

21h30 - Deportes Antofagasta x Atlético-GO - Conmebol TV

Brasileirão Série B

19h - CRB x Náutico - SporTV

19h - Operário-PR x Grêmio - Premiere

21h - Guarani x Criciúma - SporTV

21h30 - Vasco x Ponte Preta - Premiere