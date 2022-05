Jogos de futebol hoje, quarta-feira, 25; onde assistir ao vivo e horários

Última rodada da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana e jogo do Brasileirão Série B marcam a quarta-feira de futebol.

Na principal competição de clubes da América do Sul, o Fortaleza tem confronto direto com o Colo-Colo pela segunda vaga do Grupo F. A vitória ou empate classifica o time cearense.

No Grupo D, com dois brasileiros, apenas garantiu vaga para as oitavas de final. O Atlético-MG joga contra o Tolima pela liderança do grupo. Já o América-MG, sem chance de se classificar para a próxima fase da Libertadores, encara o Independiente del Valle para tentar vaga nas oitavas da Sul-Americana.

Na Sul-Americana, o Ceará precisa de uma vitória ou empate para confirmar a classificação. Com 100% de aproveitamento na competição e 15 gols marcados e apenas um sofrido, o clube brasileiro enfrenta o

Independiente na Argentina.

O outro brasileiro em campo pela competição irá apenas cumprir tabela. O São Paulo enfrenta o Ayacucho FC em casa para fechar a sua participação na primeira fase. A expectativa é que o técnico Rogério Ceni aproveite a partida para descansar os titulares.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, quarta-feira, 25

Copa Libertadores

19h - Colo-Colo x Fortaleza - Conmebol TV

19h - River Plate x Alianza Lima - Conmebol TV

21h - Atlético-MG x Tolima - ESPN e Star+

21h - Independiente Del Valle x América-MG - ESPN 4 e Star+

21h - Peñarol x Colón - ESPN 3 e Star+

21h - Cerro Porteño x Olimpia - Conmebol TV

Copa Sul-Americana

19h15 - São Paulo x Ayacucho FC - Conmebol TV

19h15 - Lanús x Metropolitanos - Conmebol TV

19h15 - Montevideo Wanderers x Barcelona-EQU - Conmebol TV

19h15 - Jorge Wilstermann x Everton-CHI - Conmebol TV

21h30 - La Guaira x General Caballero - Conmebol TV

21h30 - Independiente x Ceará - Conmebol TV

Brasileirão Série B

19h - Londrina x Operário-PR - SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

20h - Botafogo-PB x Campinense - DAZN

