Jogos de futebol hoje, quarta-feira, 22; onde assistir ao vivo e horários

Inicio das oitavas de final da Copa do Brasil é o grande destaque da quarta-feira de futebol.

Cinco jogos abrem a nova fase da competição de mata-mata da CBF. Além do título, os dez clubes que entram em campo buscam a bolada de R$ 80 milhões que o campeão leva para casa.

Dos jogos de hoje, três são clássicos estaduais. O primeiro jogo do dia será o confronto entre Atlético-GO e Goiás. No Brasileirão, o Goiás está na zona de rebaixamento e o Atlético na 12ª posição.

Outro confronto será entre Fortaleza e Ceará. Conhecido como Clássico-Rei, o jogo coloca os dois times pelo segundo ano seguido em confronto pela Copa do Brasil. Quem avançou de fase na oportunidade foi o Fortaleza. Porém, desde então, o Leão não venceu o rival. Foram três vitórias do Vozão e um empate.

O terceiro clássico do dia será paulista. Corinthians e Santos se enfrentam pela segunda vez em 2022. Pelo Campeonato Paulista, o Peixe venceu na casa do rival e derrubou o técnico Sylvinho. A partida será a oportunidade do Corinthians tentar melhorar o seu histórico recente em clássico.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Copa do Brasil

19h - Atlético-GO x Goiás - Premiere

19h30 - Bahia x Athletico-PR - Amazon Prime Video

20h - Fortaleza x Ceará - Amazon Prime Video

21h30 - Atlético-MG x Flamengo - TV Globo e Premiere

21h30 - Corinthians x Santos - TV Globo, SporTV e Premiere

