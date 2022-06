Jogos de futebol hoje, quarta-feira, 15; onde assistir ao vivo e horários

Jogos da 12ª rodada do Brasileirão Série A e partida do Campeonato Brasileiro feminino são destaques da quarta-feira de futebol.

Com o fim das partidas da Liga das Nações neste mês, os amantes de futebol terão as partidas do Brasileirão para assistir.

Com chances de assumir a liderança, pelo menos até o jogo do Palmeiras na quinta, o Corinthians enfrenta o Athletico-PR em Curitiba. Vindo de uma boa vitória, o jogo será um confronto direto pelas primeiras posições.

O Flamengo vai buscar a primeira vitória do seu novo técnico Dorival Junior. Na rodada passada, o rubro negro perdeu para o Internacional fora de casa. Hoje, a equipe enfrenta o Cuiabá no Maracanã para tentar reencontrar com o caminho da vitória.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

19h – Red Bull Bragantino x Coritiba - Premiere

19h – Ceará x Atlético-MG - SporTV e Premiere

20h30 – Flamengo x Cuiabá - Premiere

20h30 – Goiás x Internacional - Premiere

21h30 – América-MG x Fluminense - TV Globo e Premiere

21h30 – Athletico-PR x Corinthians – TV Globo, Furação Live e Twitch do Casimiro

Brasileirão Feminino

15h - Cruzeiro x Santos - SporTV

Onde assistir ao vivo o jogo América-MG x Fluminense

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre América-MG x Fluminense terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo Goiás x Internacional

O jogo desta quarta-feira às 20h30 entre América-MG x Fluminense terá transmissão ao vivo da Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo Ceará x Atlético-MG

O jogo desta quarta-feira às 19h entre Ceará x Atlético-MG terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo Red Bull Bragantino x Coritiba

O jogo desta quarta-feira às 19h entre Red Bull Bragantino x Coritiba terá transmissão ao vivo no Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo Cruzeiro x Santos

O jogo desta quarta-feira às 15h entre Cruzeiro x Santos terá transmissão ao vivo do SporTV.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje

21h30 – América-MG x Fluminense - TV Globo Rio

21h30 – Athletico-PR x Corinthians - TV Globo SP

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje

SporTV

15h - Cruzeiro x Santos - Brasileirão Feminino

19h – Ceará x Atlético-MG - Brasileirão Série A

Premiere

19h – Red Bull Bragantino x Coritiba - Brasileirão Série A

19h – Ceará x Atlético-MG - Brasileirão Série A

20h30 – Flamengo x Cuiabá - Brasileirão Série A

20h30 – Goiás x Internacional - Brasileirão Série A

21h30 – América-MG x Fluminense - Brasileirão Série A

LEIA TAMBÉM:

Por que a estátua da cabeçada de Zidane no zagueiro Materazzi não deveria ser exposta no Catar

País de Gales fará protestos e até boicote à Copa do Catar por direitos LGBTQIA+

IFAB aprova regra de cinco substituições no futebol de forma definitiva