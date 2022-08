Jogos de futebol hoje, domingo, 7; onde assistir ao vivo e horários

Retomada do Brasileirão Série A, temporada europeia, com jogos dos campeonatos inglês são destaques do domingo de futebol.

No Brasileirão feminino, vários jogos também são destaque. O líder Palmeiras enfrenta o ESMAC buscando se distanciar cada vez mais do segundo colocado.

No Brasileirão Série A, o Palmeiras enfrenta o Goiás mirando se distanciar cada vez mais do segundo colocado. O Galo joga contra Athletico PR, buscando se reabilitar no campeonato após derrota na última rodada. Já o Fluminense enfrenta o Cuiabá e o Inter joga contra o Fortaleza.

Pelo campeonato inglês o Manchester United joga contra o Brighton no Old Trafford, e seu rival Manchester City vai a Londres enfrentar o West Ham.

O Barcelona faz um amistoso contra o Pumas do México.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Amistoso

15h00 -Barcelona x Pumas- ESPN e Star+

Premier League

10h00 - Manchester United x Brighton - Star+

- 10h00 - Leicester x Brentford - ESPN e Star+

- 12h30 -West Ham x Manchester City - ESPN e Star+

Campeonato Francês

08h00 - Tolouse x Nice - Star+

10h00 - Angers x Nantes - Star+

- 10h00 - Lens x Brest - Star+

- 10h00 - Lille x Auxerre - Star+

- 10h00 - Montpelier x Troyes - Star+

Star+ 12h05 - Rennes x Lorient - Star+

Star+ 15h45 - Olimpyque x Reins - ESPN 2 e Star+

Campeonato Alemão

10h30 - Stuttgart x RB Leipzig - Star+

12h30 - Colonia x Schalke 04 - One Football

Brasileirão Série A

16h00 - Fluminense x Cuiabá - TV Globo e Premiere

- TV Globo e 16h00 - Palmeiras x Goiás - TV Globo e Premiere

- 18h00 - Fortaleza x Internacional - Premiere

- 18h00 -Atlético MG x Athletico PR- SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

11h00 - Brasil de Pelotas x Confiança - NSports

- NSports 15h00 - Floresta-CE x Campinense - NSports

NSports 16h00 - Remo x Aparecidence - DAZN

- 16h00 - Mirassol x Vitória - DAZN

- 18h00 - Volta Redonda x Ferroviário- NSports

Brasileirão Feminino

19h00 - São Paulo x São José - SporTV

- SporTV 19h00 - Santos x Flamengo - SporTV

- SporTV 21h30 - Red Bull Bragantino x Cruzeiro - Elevensports.com

- Elevensports.com 11h00 - Avaí Kinderman x Internacional - Elevensports.com

- Elevensports.com 11h00 - Grêmio x Corinthians - Elevensports.com

Elevensports.com 11h00 - ESMAC x Palmeiras - Elevensports.com

Elevensports.com 11h00 - Atlético MG x Real Brasília - Elevensports.com

