Jogos de futebol hoje, domingo, 5; onde assistir ao vivo e horários

Jogo decisivo das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, Liga das Nações e rodada do Brasileirão Série A são destaques do domingo de futebol.

Pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, Ucrânia e País de Gales se enfrentam por uma vaga. Quem vencer entrará no Grupo B da Copa, que tem Inglaterra, Estados Unidos e Irã.

Pelo Brasileirão, o líder Palmeiras enfrenta o segundo colocado Atlético-MG em jogo que poderia ser uma final de campeonato. Os dois times são favoritos em todas as competições que disputam e agora lutam pelos três pontos no campeonato.

Vindo de três vitórias consecutivas, o Verdão quer aproveitar a boa fase e vencer o rival para seguir na liderança. O Galo quer vencer e assumir a ponta da competição. O time tem o atacante Hulk como principal arma contra o Palmeiras.

Outro jogo de destaque da rodada, será o confronto entre Flamengo e Fortaleza. Após inicio ruim, o rubro negro vem de duas vitórias e já é o oitavo colocado do campeonato. Já o Fortaleza ainda não venceu no Brasileirão, vem de uma derrota no clássico contra o Ceará e amarga a última colocação.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 5

Brasileirão Série A

11h - Juventude x Fluminense - Premiere

16h - Flamengo x Fortaleza - TV Globo e Premiere

16h - Palmeiras x Atlético-MG - TV Globo (SP e MG) e Premiere

19h - Red Bull Bragantino x Internacional - SporTV e Premiere

Eliminatórias da Copa do Mundo

13h - País de Gales x Ucrânia - TNT e Estádio TNT Sports

Liga das Nações

10h - San Marino x Malta - Star+

13h - Chipre x Irlanda do Norte - SporTV

13h - Gibraltar x Macedônia do Norte - ESPN e Star+

15h45 - República Tcheca x Espanha - ESPN e Star+

15h45 - Portugal x Suíça - SporTV

15h45 - Sérvia x Eslovênia - Star+

15h45 - Suécia x Noruega - Star+

15h45 - Kosovo x Grécia - Star+

15h45 - Bulgária x Georgia - Star+

Brasileirão feminino

10h - Santos x ESMAC

11h - Grêmio x Internacional - SporTV

15h - Cresspom x São Paulo - Eleven Sports

15h - Real Brasília x Cruzeiro - Eleven Sports

15h - Kindermann x Ferroviária - Eleven Sports

Amistoso

15h - Argentina x Estônia

18h - Estados Unidos x Uruguai

