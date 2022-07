Jogos de futebol hoje, domingo, 31; onde assistir ao vivo e horários

Sequência da primeira rodada do segundo turno do Brasileirão Série A, final da Eurocopa feminina e Neymar em campo pelo PSG são destaques deste domingo de futebol.

Um dos grandes jogos da rodada no Brasil será o embate entre Atlético-MG e Internacional. O jogo será um confronto direto pelas primeiras posições e vai marcar a reestreia do técnico Cuca no time mineiro. O Galo está em quarto lugar com 32 pontos e o Internacional em sétimo com 30 pontos. Quem vencer "consegue" seis pontos, por ganhar três com a vitória e não deixar o rival pontuar.

Outro confronto que promete neste domingo é o encontro entre Athletico e São Paulo. O time paulista vem de quatro empates na competição e o Furação de uma derrota e um empate. A vitória pode colocar o time paraense de volta ao G4 e o triunfo tricolor ajuda o clube a se aproximar do G6.

Na Europa, a decisão da Eurocopa feminina será um dos grandes jogos do dia. Inglaterra e Alemanha duelam pelo título de melhor seleção do continente.

Além de futebol feminino, o inicio da temporada para as grandes ligas europeias estão agitando o final de semana. Hoje, o PSG de Neymar e Messi buscam o primeiro título da temporada na Supercopa da França. O time de Paris enfrenta o Rennes. Mbappé está fora da partida.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

16h - Internacional x Atlético-MG - TV Globo e Premiere

- TV Globo e Premiere 16h - Athletico-PR x São Paulo - TV Globo

- TV Globo 18h - América-MG x Avaí - Premiere

- Premiere 18h - Cuiabá x Fortaleza - Premiere

- Premiere 19h - RB Bragantino x Juventude - Premiere e SporTV

Brasileirão Série B

16h - Vasco x Chapecoense - TV Globo, Premiere e SporTV

Brasileirão Série C

11h - Botafogo-SP x Volta Redonda - TV NSports

- TV NSports 15h - Floresta x Brasil de Pelotas - TV NSports

- TV NSports 16h - Vitória x ABC - DAZN e TV Globo

- DAZN e TV Globo 19h - Figueirense x São José - DAZN

- DAZN 19h - Aparecidense x Atlético Cearense - TV NSports

Brasileirão Série D

15h - Lagarto x Souza - InStat TV

- InStat TV 15h - Aimoré x Portuguesa-RJ - InStat TV

- InStat TV 15h30 - Brasiliense x Nova Venécia - InStat TV

- InStat TV 16h - Amazonas x Juventude-MA - InStat TV

- InStat TV 16h - América-RN x Jacuipense - InStat TV

- InStat TV 16h - ASA x Afogados - InStat TV

- InStat TV 16h - Anápolis-GO x Real Noroeste - InStat TV

- InStat TV 17h - Moto Club x São Raimundo - InStat TV

- InStat TV 19h - Rio Branco x Pacajus - InStat TV

Amistosos

13h - Olympique de Marseille x Milan - Star+

Eurocopa feminina

13h - Inglaterra x Alemanha - ESPN e Star+

Supercopa da França

15h - PSG x Nantes - ESPN e Star+

Copa da Alemanha

8h - Bremer x Schalke 04 - Star+

- Star+ 10h30 - Oberachern x Borussia Monchengladbach - Star+

Campeonato Argentino

15h30 - Racing x Tigre - Star+

- Star+ 18h - Patronato x Boca Juniors - Star+

- Star+ 20h30 - River Plate x Sarmiento - Star+

