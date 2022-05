Jogos de futebol hoje, domingo, 29; onde assistir ao vivo e horários

Jogos da oitava rodada do Brasileirão Série A e partida final do playoff de acesso da segunda divisão do campeonato Inglês marcam o domingo de futebol.

Um jogo que rola na Europa no apagar das luzes da temporada será a final entre Huddersfield x Nottingham Forest do playoff de acesso da segunda divisão do campeonato Inglês. Quem vencer irá garantir vaga na próxima Premier League.

No Brasil, dois clássicos são destaques no Brasileirão Série A. O confronto paulista entre Palmeiras e Santos na Vila Belmiro e o jogo carioca entre Fluminense e Flamengo. Enquanto os clubes paulistas estão próximos na tabela, o Verdão é o vice líder e o Santos é o sexto colocado, os cariocas estão em posições distintas. O Fluminense vem de duas vitórias e está na sétima colocação, já o Flamengo não começou o campeonato bem e está apenas na décima quarta posição.

Outra partida de destaque da rodada será o jogo entre Corinthians e América-MG. O Timão saiu vaiado pela torcida na última quinta-feira após empate na Libertadores. Líder do Brasileirão, o Corinthians terá que se recuperar rápido e vencer para se manter na ponta.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 29

Campeonato inglês segunda divisão - Playoff de acesso

12h30 - Huddersfield x Nottingham Forest - ESPN e Star+

Brasileirão Série A

16h - Coritiba x Botafogo - TV Globo e Premiere

16h - Santos x Palmeiras - TV Globo e Premiere

18h - Corinthians x América-MG - Premiere

18h - Cuiabá x Athletico-PR - Premiere

18h - Fluminense x Flamengo - Premiere

19h - Atlético-MG x Avaí - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

16h- Vila Nova x Grêmio - SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

11h - Volta Redonda x Botafogo-PB - NSports

15h - Altos-PI x Ypiranga-RS - NSports

17h - Botafogo-SP x Mirassol - DAZN

19h - Remo x Floresta-CE - DAZN

Brasileirão Série A Feminino

11h - Flamengo x Grêmio - SporTV

14h - Palmeiras x São José - Eleven Sports

15h - Cruzeiro x Cresspom - Eleven Sports

18h - Ferroviária x Santos - Eleven Sports

Onde assistir o jogo do Grêmio hoje, domingo, 29; veja o horário

O jogo deste domingo às 16h entre Vila Nova x Grêmio terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere.

Onde assistir o jogo do Botafogo hoje, domingo, 29; veja o horário

O jogo deste domingo às 16h entre Coritiba x Botafogo terá transmissão ao vivo do TV Globo e Premiere

Onde assistir o jogo do Atlético-MG hoje, domingo, 29; veja o horário

O jogo deste domingo às 19h entre Atlético-MG x Avaí terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere.

Onde assistir o jogo entre Huddersfield x Nottingham Forest hoje, domingo, 29; veja o horário

O jogo deste domingo às 12h30 entre Huddersfield x Nottingham Forest terá transmissão ao vivo do ESPN e Star+.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

SporTV

11h - Flamengo x Grêmio

16h- Vila Nova x Grêmio

19h - Atlético-MG x Avaí

Premiere

16h - Coritiba x Botafogo

16h - Santos x Palmeiras

16h- Vila Nova x Grêmio

18h - Corinthians x América-MG

18h - Cuiabá x Athletico-PR

18h - Fluminense x Flamengo

19h - Atlético-MG x Avaí

TV Globo

16h - Coritiba x Botafogo

16h - Santos x Palmeiras

ESPN

12h30 - Huddersfield x Nottingham Forest

LEIA TAMBÉM:

Libertadores: confrontos das oitavas de final definidos; veja resultado

Sul-Americana: confrontos das oitavas de final definidos; veja resultado

Lista de atletas mais bem pagos do mundo tem Messi, Neymar e CR7; confira

WhatsApp vai deixar de funcionar em alguns iPhones; saiba quais