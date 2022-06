Jogos de futebol hoje, domingo, 28; onde assistir ao vivo e horários

Partidas da 14ª rodada do Brasileirão Série A e jogos do Brasileirão Série B e Série C são destaques do domingo de futebol.

Uma das grandes partidas do dia será o clássico carioca entre Botafogo e Fluminense. Com a mesma pontuação no campeonato, o jogo será um confronto direto para os times encostarem no G6.

O Palmeiras, líder do Brasileirão, visita o Avaí para se manter isolado na ponta da tabela. Após derrota para o São Paulo na Copa do Brasil, o Verdão busca manter a invencibilidade no Brasileirão e seguir na liderança.

Após vencer o Palmeiras na Copa do Brasil e encerrar a sequência ruim sem derrotas, o São Paulo enfrenta o Juventude em casa para tentar voltar a vencer no Brasileirão e subir na tabela. Do lado do Juventude, a partida será importante para tentar somar pontos e sair da última posição.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

16h - Avaí x Palmeiras - TV Globo e Premiere

16h - Botafogo x Fluminense - TV Globo e Premiere

18h - São Paulo x Juventude - Premiere

18h - Ceará x Atlético-GO - Premiere

18h - Goiás x Cuiabá - Premiere

Brasileirão Série B

11h - Tombense x Náutico - Premiere

Brasileirão Série C

11h - Botafogo-SP x Manaus - NSports

16h - São José x Campinense - NSports

16h - Botafogo-PB x Mirassol - NSports

17h - Ferroviário x Floresta-CE - DAZN

18h - Volta Redonda x Aparecidense - NSports

19h - Paysandu x Brasil de Pelotas - NSports

