Jogos de futebol hoje, domingo, 28; onde assistir ao vivo e horários

Jogos do Brasileirão Série A, B, C e D e campeonatos das principais ligas europeias, são destaques do domingo de futebol.

Pelo brasileirão, as atenções são para o clássico entre Flamengo e Botafogo no Estádio Nilton Santos. O Rubro Negro busca vencer para retomar a vice-liderança.

O São Paulo encara o fortaleza no Morumbi, buscando se recuperar após derrota no clássico contra o Santos na semana passada. O Galo visita o América MG em derby de Minas.

Pelo campeonato espanhol, Barcelona e Real Madrid estarão em campo na rodada. O Barça recebe o Valladolid, enquanto o Real visita o Espanyol.

Destaque também para o clássico no Campeonato Francês entre PSG e Mônaco. A equipe de Neymar e companhia entrará em campo buscando a liderança isolada na competição.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Campeonato Brasileiro Serie A

16h00 - América MG x Atlético MG - TV Globo e Premiere

- TV Globo e Premiere 16h00 - São Paulo x Fortaleza - TV Globo e Premiere

- TV Globo e Premiere 18h00 - Botafogo x Flamengo - Premiere

- Premiere 18h00 - Cuiabá x Santos - Premiere

Campeonato Brasileiro Serie B

16h00 - Bahia x Vasco - TV Globo, SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Serie C

17h00 - Figueirense x Vitória - DAZN

DAZN 19h00 - Mirassol x Botafogo-RP - DAZN

Campeonato Brasileirão Serie D

16h00 - Amazonas x Portuguesa RJ - InSat TV

- InSat TV 16h00 - América RN x Caxias - InSat TV

Campeonato Francês

08h00 - Nantes x Tolouse - Star+

- Star+ 10h00 - Brest x Montipelier - Star+

- Star+ 10h00 - Lorient x Clermont - Star+

- Star+ 10h00 - Nice x Olimpique - Star+

- Star+ 10h00 - Troyes x Angers - Star+

- Star+ 12h05 - Reims x Lyon - ESPN 2 e Star+

- ESPN 2 e Star+ 15h45 - PSG x Monaco - Star+

Campeonato Italiano

13h30 - Hellaz Verona x Atalanta - Star+

- Star+ 13h30 - Salernitana x Sampdoria - Star+

- Star+ 15h45 - Fiorentina x Napoli - Star+

- Star+ 15h45 - Lecce x Empoli - Star+

Campeonato Espanhol

12h30 - Getafe x Villareal - Star+

- Star+ 14h30 - Barcelona x Valladolid - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 17h00 - Espanyol x Real Madrid - Star+

Campeonato Inglês

10h00 - Aston Villa x West Ham - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 10h00 - Wolverhampton x Newscastle - ESPN 2 e Star+

- ESPN 2 e Star+ 12h30 - Nottingham Forest x Tottenham - ESPN e Star+

Campeonato Alemão

10h30 - Colonia x Stuttgart - OneFootball

- OneFootball 12h30 - Werder Bremen x Eintracht Frankfurt - OneFootball

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo América MG x Atlético

O jogo deste domingo às 16h00 entre América MG x Atlético MG terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo Cuiabá x Santos

O jogo deste domingo às 18h00 entre Cuiabá x Santos terá transmissão ao vivo no Premiere.

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo Bahia x Vasco

O jogo deste domingo às 16h00 entre Bahia x Vasco terá transmissão ao vivo na TV Globo, SporTV e Premiere.

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo Wolverhampton x Newscastle

O jogo deste domingo às 10h00 entre Wolverhampton x Newscastle terá transmissão ao vivo no ESPN 2 e Star+.

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo Aston Villa x West Ham

O jogo deste domingo às 10h00 entre Aston Villa x West Ham terá transmissão ao vivo no ESPN e Star+.

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo Nottingham Forest x Tottenham

O jogo deste domingo às 12h30 entre Nottingham Forest x Tottenham terá transmissão ao vivo no ESPN e Star+

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo do Reims x Lyon

O jogo deste domingo às 12h05 entre Reims x Lyon terá transmissão ao vivo no ESPN 2 e Star+.

Quais jogos vão passar na Globo hoje?

16h00 - América MG x Atlético MG - Brasileirão Série A

- Brasileirão Série A 16h00 - São Paulo x Fortaleza - Brasileirão Série A

- Brasileirão Série A 16h00 - Bahia x Vasco - Brasileirão Série B

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

SporTV

16h00 - Bahia x Vasco - Brasileiro Serie B

Premiere

16h00 - América MG x Atlético MG - Brasileiro Serie A

- Brasileiro Serie A 16h00 - São Paulo x Fortaleza - Brasileiro Serie A

- Brasileiro Serie A 18h00 - Botafogo x Flamengo - Brasileiro Serie A

- Brasileiro Serie A 18h00 - Cuiabá x Santos - Brasileiro Serie A

- Brasileiro Serie A 16h00 - Bahia x Vasco - Brasileiro Serie A

ESPN

10h00 - Aston Villa x West Ham - Campeonato Inglês

- Campeonato Inglês 10h00 - Wolverhampton x Newscastle - Campeonato Inglês

- Campeonato Inglês 12h30 - Nottingham Forest x Tottenham - Campeonato Inglês

- Campeonato Inglês 14h30 - Barcelona x Valladolid - Campeonato Espanhol

- Campeonato Espanhol 12h05 - Reims x Lyon - Campeonato Francês

Veja também:

Quanto vale a figurinha rara do Neymar no álbum da Copa? Entenda por que é tão cara

Figurinhas do álbum da Copa: veja valores, curiosidades e mais

Copa do Brasil: quando serão os jogos de volta das semifinais; veja datas

Sorteio da Champions: Barcelona e Bayern caem em grupo da morte; veja como ficaram os grupos