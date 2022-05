Jogos de futebol hoje, domingo, 22; onde assistir ao vivo e horários

Decisão de campeonato no Inglês e Italiano, final da Liga Argentina, jogo da Copa do Brasil e partidas da sétima rodada do Brasileirão Série A marcam o domingo de futebol.

Separados por apenas um ponto, o Manchester City e Liverpool jogam pelo título da Premier League. Enquanto o líder City recebe o Aston Villa, o Liverpool enfrenta o Wolverhampton em casa. Os dois times irão jogar contra times que já não lutam por mais nada na competição. Para ser campeão, os Reds dependem de um tropeço do City, seja um empate ou derrota. Já o City, depende somente de si para levantar a taça.

Outra liga que vai conhecer o seu campeão na última rodada é a Italiana. Os dois rivais históricos Milan e Internazionale estão separados por apenas dois pontos. O líder Milan, com 83 pontos, visita o

Sassuolo. Já a Inter recebe a Sampdoria. Os líderes do campeonato Italiano enfrentam times que já não lutam por mais nada na competição. Para levantar a taça, o Milan precisa apenas vencer o seu jogo. A Inter precisa vencer e torcer por uma derrota do seu rival para ser campeão.

A emoção nas ligas europeias também podem ser vistas no Brasil. O Corinthians, líder do Brasileirão no inicio da rodada, e São Paulo, terceiro colocado, fazem clássico paulista pelo Brasileirão Série A. Os dois times jogaram no meio da semana por competições continentais. O confronto direto pode manter os comandados de Vitor Pereira na liderança ou colocar o time de Rogério Ceni na ponta da tabela pela primeira vez na edição.

Já o Atlético-MG, que teve jogo da sétima rodada adiantado, enfrenta o Brasiliense em partida isolada da Copa do Brasil. O time mineiro venceu o primeiro jogo por 3 a 0 e tem a classificação para as oitavas de finais bem encaminhada.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 22

Campeonato Inglês

12h - Liverpool x Wolverhampton - Star+

12h - Manchester City x Aston Villa - ESPN e Star+

12h - Norwich City x Tottenham - ESPN 3 e Star+

12h - Leicester City x Southampton - Star+

12h - Crystal Palace x Manchester United - Star+

12h - Chelsea x Watford - Star+

12h -Burnley x Newcastle - Star+

12h -Brighton x West Ham - Star+

12h - Brentford x Leeds United - Star+

12h - Arsenal x Everton - Star+

Campeonato Italiano

7h30 - Spezia x Napoli - Star+

13h - Internazionale x Sampdoria - Star+

13h - Sassuolo x Milan - Star+

16h - Salernitana x Udinese - Star+

16h - Venezia x Cagliari - Star+

Campeonato Espanhol

12h30 - Elche x Getafe - Star+

15h - Alavés x Cadiz - Star+

15h - Granada x Espanyol - Star+

15h - Osasuna x Mallorca - Star+

17h - Barcelona x Villareal - Star+

17h - Real Sociedad x Atlético de Madrid - Star+

17h - Sevilla x Athletic Bilbao - ESPN e Star+

Copa do Brasil

19h - Brasiliense x Atlético-MG - SporTV e Premiere

Brasileirão Série A

16h - Corinthians x São Paulo - TV Globo e Premiere

16h - Fortaleza x Fluminense - TV Globo e Premiere

19h - Athletico-PR x Avaí - Furação Live e Twitch do Casimiro

Brasileirão Série B

11h - Cruzeiro x Sampaio Corrêa - Premiere

Brasileirão Série C

11h - Mirassol x Altos-PI - NSports

16h - Manaus x São José - NSports

17h - Vitória x Confiança - DAZN

18h - Aparecidense-GO x Floresta-CE - NSports

19h - Paysandu x Volta Redonda - DAZN

Liga Argentina - Final

16h - Boca Juniors x Tigre - ESPN e Star+

Qual horário do jogo Cruzeiro hoje e onde assistir ao vivo?

O jogo deste domingo às 11h entre Cruzeiro x Sampaio Corrêa terá transmissão ao vivo exclusiva do canal Premiere.

Qual horário do jogo Manchester City hoje e onde assistir ao vivo?

O jogo deste domingo às 12h entre Manchester City x Aston Villa terá transmissão ao vivo do ESPN e Star+.

Qual horário do jogo Liverpool hoje e onde assistir ao vivo?

O jogo deste domingo às 12h entre Liverpool x Wolverhampton terá transmissão ao vivo exclusiva do Star+.

Qual horário do jogo Milan hoje e onde assistir ao vivo?

O jogo deste domingo às 13h entre Sassuolo x Milan terá transmissão ao vivo exclusiva do Star+.

Qual horário do jogo Inter de Milão hoje e onde assistir ao vivo?

O jogo deste domingo às 13h entre Inter de Milão x Sampdoria terá transmissão ao vivo exclusiva do Star+.

Qual horário do jogo Atlético-MG hoje e onde assistir ao vivo?

O jogo deste domingo às 19h entre Brasiliense x Atlético-MG terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere.

Qual horário do jogo Fluminense hoje e onde assistir ao vivo?

O jogo deste domingo às 16h entre Fortaleza x Fluminense terá transmissão ao vivo da TV Globo e Premiere.

Qual horário do jogo da final entre Boca Juniors x Tigre hoje e onde assistir ao vivo?

O jogo deste domingo às 16h entre Cruzeiro x Sampaio Corrêa terá transmissão ao vivo da ESPN e Star+.

Quais jogos vão passar ao vivo no Star+ hoje?

7h30 - Spezia x Napoli

12h - Liverpool x Wolverhampton

12h - Manchester City x Aston Villa

12h - Norwich City x Tottenham

12h - Leicester City x Southampton

12h - Crystal Palace x Manchester United

12h - Chelsea x Watford

12h -Burnley x Newcastle

12h -Brighton x West Ham

12h - Brentford x Leeds United

12h - Arsenal x Everton

12h30 - Elche x Getafe

13h - Inter de Milão x Sampdoria

13h - Sassuolo x Milan

15h - Alavés x Cadiz

15h - Granada x Espanyol

15h - Osasuna x Mallorca

16h - Salernitana x Udinese

16h - Venezia x Cagliari

16h - Boca Juniors x Tigre

17h - Barcelona x Villareal

17h - Real Sociedad x Atlético de Madrid

17h - Sevilla x Athletic Bilbao

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

ESPN

12h - Manchester City x Aston Villa

12h - Norwich City x Tottenham

17h - Sevilla x Athletic Bilbao

Premiere

11h - Cruzeiro x Sampaio Corrêa

16h - Corinthians x São Paulo

16h - Fortaleza x Fluminense

19h - Brasiliense x Atlético-MG

SporTV

19h - Brasiliense x Atlético-MG

TV Globo

16h - Corinthians x São Paulo

16h - Fortaleza x Fluminense

LEIA TAMBÉM: