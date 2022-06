Jogos de futebol hoje, domingo, 19; onde assistir ao vivo e horários

Clássicos regionais e nacionais no Brasileirão Série A e partida de encerramento da 13ª rodada da Série B são destaques do domingo de futebol.

No Brasileirão, os dois times paranaense estão em boa fase e se enfrentam hoje. O Coritiba recebe o Athletico. No histórico dos últimos jogos do Atletiba, foram três empates, uma vitória do Coxa e uma do Athletico.

Outro jogão do dia é o confronto entre Atlético-MG e Flamengo. Apesar de serem apontados no inicio do campeonato como grandes favoritos ao título, os dois times não estão brigando pela liderança. O Galo está melhor na tabela e o Flamengo busca se recuperar após figurar próximo da zona de rebaixamento.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

16h - Atlético-MG x Flamengo - TV Globo e Premiere

16h - Corinthians x Goiás - TV Globo e Premiere

16h - Coritiba x Athletico-PR - TV Globo e Premiere

18h - Internacional x Botafogo - Premiere

18h - Fortaleza x América-MG - Premiere

18h - Atlético-GO x Juventude - Premiere

19h - Fluminense x Avaí - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

11h - Guarani x CSA - Premiere

Onde assistir ao vivo o jogo Coritiba x Athletico-PR

O jogo deste domingo às 16h entre Coritiba x Athletico-PR terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo Internacional x Botafogo

O jogo deste domingo às 18h entre Internacional x Botafogo terá transmissão ao vivo do Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo Fortaleza x América-MG

O jogo deste domingo às 18h entre Fortaleza x América-MG terá transmissão ao vivo do Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo Atlético-GO x Juventude

O jogo deste domingo às 18h entre Atlético-GO x Juventude terá transmissão ao vivo do Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x Avaí

O jogo deste domingo às 19h entre Fluminense x Avaí terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo Guarani x CSA

O jogo deste domingo às 11h entre Guarani x CSA terá transmissão ao vivo do Premiere.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje

16h - Atlético-MG x Flamengo - TV Globo Rio

16h - Corinthians x Goiás - TV Globo SP

16h - Coritiba x Athletico-PR - TV Globo Paraná

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje

Premiere

11h - Guarani x CSA - Brasileirão Série B

16h - Atlético-MG x Flamengo - Brasileirão Série A

16h - Corinthians x Goiás - Brasileirão Série A

16h - Coritiba x Athletico-PR - Brasileirão Série A

18h - Internacional x Botafogo - Brasileirão Série A

18h - Fortaleza x América-MG - Brasileirão Série A

18h - Atlético-GO x Juventude - Brasileirão Série A

19h - Fluminense x Avaí - Brasileirão Série A

LEIA TAMBÉM:

Copa do Mundo 2022: Veja as 32 seleções classificadas, grupos e datas do Mundial no Catar

País de Gales fará protestos e até boicote à Copa do Catar por direitos LGBTQIA+

IFAB aprova regra de cinco substituições no futebol de forma definitiva