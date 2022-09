Jogos de futebol hoje, domingo, 18; onde assistir ao vivo e horários

Rodada do Brasileirão com dois clássicos, jogos da Premier League, campeonato francês e clássico espanhol são destaques do domingo de futebol.

Após se classificar para a final da Copa do Brasil, o Corinthians volta suas atenções para o Brasileirão. Fora do G4 após diversas rodadas, o Timão quer vencer fora de casa para ficar novamente entre as quatro primeiras opções.

Já o líder Palmeiras encara o Santos em casa para seguir na ponta e manter a vantagem de oito pontos. Os times se enfrentaram duas vezes este ano e o verdão saiu vencedor nas duas partidas. O Santos está na 10ª posição e não vence há três jogos, um empate e duas derrotas. A última vitória do Peixe sobre o Palmeiras foi no segundo turno do Brasileirão de 2019. Foram nove partidas, com dois empates e sete vitórias.

Ainda sonhando com o Brasileirão, o Flamengo encara o Fluminense em duelo direto pelo topo da tabela. O rubro negro está em terceiro com 45 pontos e o tricolor em quatro lugar com a mesma pontuação.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

11h - Red Bull Bragantino x Goiás - Premiere

- Premiere 16h - Ceará x São Paulo - TV Globo e Premiere

- TV Globo e Premiere 16h - Flamengo x Fluminense - TV Globo e Premiere

- TV Globo e Premiere 18h - América-MG x Corinthians - Premiere

- Premiere 18h - Juventude x Fortaleza - Premiere

- Premiere 18h30 - Palmeiras x Santos - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 19h - Athletico x Cuiabá - Furacão Live e Twitch do Casimiro

Serie A - Itália

7h30 - Udinese x Inter de Milão - Star+

- Star+ 10h - Cremonese x Lazio - Star+

- Star+ 10h - Fiorentina x Verona - Star+

- Star+ 10h - Monza x Juventus - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 13h - Roma x Atalanta - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 15h45 - Milan x Napoli - Star+

La Liga

9h - Osasuna x Getafe - Star+

- Star+ 11h15 - Villarreal x Sevilla - ESPN 2 e Star+

- ESPN 2 e Star+ 13h30 - Real Betis x Girona - Star+

- Star+ 13h30 - Real Sociedad x Espanyol - Star+

- Star+ 16h - Atlético de Madrid x Real Madrid - ESPN e Star+

Premier League

8h - Brentford x Arsenal - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 10h15 - Everton x West Ham - ESPN e Star+

Campeonato Francês

8h - Reims x Monaco - Star+

- Star+ 10h - Brest x Ajaccio - Star+

- Star+ 10h - Clermont Foot x Troyes - Star+

- Star+ 10h - Olympique de Marselha x Rennes - Star+

- Star+ 10h - Nice x Angers - Star+

- Star+ 12h05 - Nantes x Lens - Star+

- Star+ 15h45 - Lyon x PSG - Star+

Campeonato Alemão

10h30 - Union Berlin x Wolfsburg - OneFootball

- OneFootball 12h30 - Hoffenheim x Freiburg - OneFootball

- OneFootball 14h30 - Bochum x Cologne - OneFootball

Brasileirão Feminino

11h - Internacional x Corinthians - Band, SporTV e ElevenSports

Campeonato Português

11h30 - Arouca x Vitória de Guimarães - Star+

- Star+ 14h - Benfica x Marítimo - Star+

- Star+ 14h - Casa Pia x Famalicão - Star+

- Star+ 16h30 - Braga x Vizela - Star+

