Jogos de futebol hoje, domingo, 17; onde assistir ao vivo e horários

Jogos do Brasileirão Série A, Série B e amistosos internacionais são destaques do domingo de futebol.

Após classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, o São Paulo enfrenta o Fluminense em casa. O tricolo carioca também avançou para a próxima fase da competição mata-mata da CBF. No Brasileirão, os dois times fazem um confronto direto pelas primeiras posições.

Já o Atlético-MG e Botafogo vivem um cenário diferente. Os dois times foram eliminados da Copa do Brasil e buscam recuperação para sequência da temporada. O galo quer vencer para seguir no G4 e o Fogão busca encostar na zona de classificação para a Libertadores.

Na Série B o Cruzeiro volta a campo após duas derrotas seguidas, uma na segundona e outra dolorosa na Copa do Brasil para o Fluminense. Além de ser eliminado, a raposa perdeu o 100% de aproveitamento em casa na temporada. O objetivo do Cruzeiro é vencer o Novorizontino para garantir o título do primeiro turno da Série B.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

11h - Juventude x Goiás - Premiere

- Premiere 16h - São Paulo x Fluminense - TV Globo e Premiere

- TV Globo e Premiere 18h - Atlético-GO x Fortaleza - Premiere

- Premiere 18h - Botafogo x Atlético-MG - Premiere

- Premiere 19h - América-MG x Red Bull Bragantino - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

16h - Cruzeiro x Novorizontino - TV Globo, SporTV e Premiere

- 16h - Náutico x Chapecoense - TV Globo e Premiere

Amistosos pré-temporada

16h15 - Benfica x Fullham - ESPN e Star+

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

16h - Cruzeiro x Novorizontino - Brasileirão Série B

- Brasileirão Série B 16h - Náutico x Chapecoense - Brasileirão Série B

- Brasileirão Série B 16h - São Paulo x Fluminense - Brasileirão Série A

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

SporTV

16h - Cruzeiro x Novorizontino - Brasileirão Série B

- Brasileirão Série B 19h - América-MG x Red Bull Bragantino - Brasileirão Série A

Premiere

11h - Juventude x Goiás - Brasileirão Série A

- Brasileirão Série A 16h - São Paulo x Fluminense - Brasileirão Série A

- Brasileirão Série A 18h - Atlético-GO x Fortaleza - Brasileirão Série A

- Brasileirão Série A 18h - Botafogo x Atlético-MG - Brasileirão Série A

- Brasileirão Série A 19h - América-MG x Red Bull Bragantino - Brasileirão Série A

- Brasileirão Série A 16h - Cruzeiro x Novorizontino - Brasileirão Série B

- Brasileirão Série B 16h - Náutico x Chapecoense - Brasileirão Série B

ESPN

16h15 - Benfica x Fullham - Amistoso

