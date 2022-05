Jogos de futebol hoje, domingo, 15; onde assistir ao vivo e horários

Reta final do campeonato espanhol com o campeão definido, disputa de ponto a ponto no inglês e italiano para definir o título e a sexta rodada do Brasileirão Série A são destaques deste domingo de futebol.

Na Europa, o dia pode ser de um novo campeonato italiano. Com apenas duas rodadas para o fim, o Milan, líder da competição, enfrenta o Atalanta em casa. Caso vença e o Internazionale, segundo colocado, seja derrotado pelo Cagliari, os rossoneros poderão levantar a taça. Caso os dois times vençam ou sejam derrotados, a decisão do campeão irá para a última rodada.

Na Premier League, o Manchester City pode confirmar o título inglês com uma vitória sobre o West Ham fora de casa e torcer para um tropeço do Liverpool na próxima terça-feira, 17, contra o Southampton.

No Brasil, o Santos volta a campo após vencer o Coritiba no meio de semana e se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. O time de baixada santista venceu e convenceu a torcida. O desafio agora será vencer o Goiás para manter a boa fase e seguir no G4 e na cola do líder.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 15

Campeonato Italiano

7h30 - Bologna x Sassuolo - Star+

10h - Napoli x Genoa - ESPN 3 e Star+

13h - Milan x Atalanta - ESPN e Star+

15h45 - Cagliari x Inter de Milão - ESPN e Star+

Campeonato Inglês

8h - Tottenham x Burnley - Star+

10h - Aston Villa x Crystal Palace - Star+

10h - Leeds United x Brighton - Star+

10h - Watford x Leicester City - Star+

10h - West Ham x Manchester City - Star+

10h - Wolverhampton x Norwich City - Star+

12h30 - Everton x Brentford - ESPN 3 e Star+

Campeonato Espanhol

14h30 - Athletic Bilbao x Osasuna - Star+

14h30 - Atlético de Madrid x Sevilla - ESPN 2 e Star+

14h30 - Cadiz x Real Madrid- Star+

14h30 - Getafe x Barcelona- Star+

14h30 - Levante x Alavés- Star+

14h30 - Mallorca x Rayo Vallecano- Star+

14h30 - Real Betis x Granada - Star+

14h30 - Villarreal x Real Sociedad - Star+

14h30 - Celta de Vigo x Elche - Star+

Brasileirão Série A Feminino

11h - Red Bull Bragantino x Palmeiras - SporTV

Brasileirão Série A

16h - São Paulo x Cuiabá - TV Globo e Premiere

17h30 - Coritiba x América-MG - Premiere

18h - Botafogo x Fortaleza - Premiere

18h - Avaí x Juventude - Premiere

19h - Goiás x Santos - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

16h - Náutico x Cruzeiro - TV Globo, SporTV e Premiere

16h - Vasco x Bahia - TV Globo, SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

11h - Figueirense x Aparecidense-GO - NSports

17h - Remo x Mirassol - DAZN

18h - Volta Redonda x Brasil de Pelotas - NSports

19h - São José x Paysandu - DAZN

Quais jogos vão passar ao vivo no Star+ hoje?

7h30 - Bologna x Sassuolo

8h - Tottenham x Burnley

10h - Aston Villa x Crystal Palace

10h - Leeds United x Brighton

10h - Watford x Leicester City

10h - West Ham x Manchester City

10h - Wolverhampton x Norwich City

10h - Napoli x Genoa

12h30 - Everton x Brentford

13h - Milan x Atalanta

14h30 - Athletic Bilbao x Osasuna

14h30 - Atlético de Madrid x Sevilla

14h30 - Cadiz x Real Madrid

14h30 - Getafe x Barcelona

14h30 - Levante x Alavés

14h30 - Mallorca x Rayo Vallecano

14h30 - Real Betis x Granada

14h30 - Villarreal x Real Sociedad

14h30 - Celta de Vigo x Elche

15h45 - Cagliari x Inter de Milão

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

TV Globo

16h - Náutico x Cruzeiro

16h - Vasco x Bahia

16h - São Paulo x Cuiabá

ESPN

10h - Napoli x Genoa

13h - Milan x Atalanta

12h30 - Everton x Brentford

14h30 - Atlético de Madrid x Sevilla

15h45 - Cagliari x Inter de Milão

SporTV

11h - Red Bull Bragantino x Palmeiras

16h - Náutico x Cruzeiro

16h - Vasco x Bahia

19h - Goiás x Santos

Premiere

16h - Náutico x Cruzeiro

16h - Vasco x Bahia

16h - São Paulo x Cuiabá

19h - Goiás x Santos

18h - Avaí x Juventude

18h - Botafogo x Fortaleza

17h30 - Coritiba x América-MG

LEIA TAMBÉM:

Após três anos no SBT, Libertadores volta para TV Globo

Lista de atletas mais bem pagos do mundo tem Messi, Neymar e CR7; confira