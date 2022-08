Jogos de futebol hoje, domingo, 14; onde assistir ao vivo e horários

Retomada do Brasileirão Série A, temporada europeia, com jogos dos campeonatos inglês e espanhol são destaques do domingo de futebol.

Pelo campeonato inglês, destaque para o clássico londrino Chelsea e Tottenham.

No Brasileirão Série A, o Flamengo enfrenta o Atlético PR, buscando vencer para encostar cada vez mais nos líderes. O São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino no Morumbi. O Internacional joga com o Fluminense.

Em Ceará, o clássico Ceará e Fortaleza também irá movimentar o campeonato.

Neste domingo também inicia os campeonatos espanhol e italiano. O campeão da última edição, Real Madrid, enfrenta o Almeria fora de casa. O Valencia joga contra o Girona.

Pelo Italiano, a Roma enfrenta o Salernitana.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Premier League

10h00 - Nottingham Forest x West Ham - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 12h30 - Chelsea x Tottenham - ESPN e Star+

Campeonato Francês

08h00 - Lorient x Lyon - ESPN e Star+

10h00 - Ajjacio x Lens - Star+

- 10h00 - Auxerre x Angers - Star+

- 10h00 - Reims x Clermont - Star+

- 10h00 - Troyes x Tolouse - Star+

Star+ 12h05 - Nice x Strausborg- Star+

Star+ 15h45 - Brest x Olympique - Star+

Campeonato Alemão

10h30 - Mainz 05 x Union Berlim - One Football

12h30 - Bayern de Munique x Wolfsburg - One Football

Campeonato Italiano

13h30 - Fiorentina x Cremonese - Star+

Star+ 13h30 - Lázio x Bologna - Star +

Star + 15h45 - Spezia x Empoli - Star+

- Star+ 15h45 - Salernitana x Roma - ESPN e Star+

Campeonato Espanhol

12h30 - Cadiz x Real Sociedad - Star+

- Star+ 14h30 - Valencia x Girona - Star+

- Star+ 17h00 - Almería x Real Madrid - ESPN e Star+

Brasileirão Série A

11h00 - Coritiba x Atlético MG - Premiere

- Premiere 16h00 - Flamengo x Athletico PR - TV Globo

TV Globo 16h00 - São Paulo x Red Bull Bragantino - TV Globo e Premiere

- 16h00 - Ceará x Fortaleza - TV Globo e Premiere

- 18h00 - América MG x Santos - Premiere

- Premiere 19h00 - Internacional x Fluminense - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

11h00 - Novo Horizontino x Criciúma - Premiere

Brasileirão Série D

15h00 - Nova Venécia x Portuguesa-RJ - InSat TV

- InSat TV 16h00 - Tocantinópolis x Santa Cruz-PE - InSat TV

- InSat TV 16h00 - Asa x Rio Branco-AC - InSat TV

- InSat TV 16h00 - Amazonas x Lagarto-SE - InSat TV