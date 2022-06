Jogos de futebol hoje, domingo, 12; onde assistir ao vivo e horários

Jogos da 11ª rodada do Brasileirão Série A, clássico nacional na Série B e Liga das Nações são destaques do domingo de futebol.

Após vitória do Corinthians ontem, o Palmeiras precisa vencer o Coritiba para reassumir a liderança do Brasileirão. O Coxa, que também está em boa fase, não ainda perdeu em casa no campeonato.

Vindo de quatro empates consecutivos, o São Paulo pega o América-MG em casa para tentar recuperar o caminho da vitória. Com um ponto a menos, o Coelho quer surpreender o time paulista e encostar nos líderes.

Na Série B, o líder Cruzeiro encara o Vasco, que está na terceira colocação. O jogo será em Maracanã lotado. Isolado na ponta da tabela, o time mineiro não perde a liderança caso sai derrotado. Já o Vasco precisa da vitória para se firmar no G4.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 12

Brasileirão Série A

16h - Goiás x Ceará - Premiere

16h - São Paulo x América-MG - TV Globo e Premiere

18h - Coritiba x Palmeiras - Premiere

19h - Fortaleza x Athletico-PR - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

11h - Novorizontino x Guarani - Premiere

16h - Vasco x Cruzeiro - TV Globo, SporTV 3 e Premiere

19h - Tombense x CSA - Premiere

Brasileirão Feminino

10h - ESMAC x Atlético-MG - Eleven Sports

15h - Kindermann x Cresspom - Eleven Sports

Liga das Nações

10h - Irlanda do Norte x Chipre - SporTV

13h - Noruega x Suécia - SporTV

13h - Georgia x Bulgária - Star+

13h - Macedônia do Norte x Gibraltar - ESPN 2 e Star+

15h45 - Espanha x República Tcheca - Star+

15h45 - Suíça x Portugal - SporTV

15h45 - Eslovênia x Sérvia - ESPN e Star+

15h45 - Grécia x Kosovo - Star+

15h45 - Malta x San Marino - Star+

