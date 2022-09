Jogos de futebol hoje, domingo, 11; onde assistir ao vivo e horários

Clássico paulista na rodada do Brasileirão Série A, grandes se enfrentando na Série B e jogos da rodada europeia são destaques do domingo de futebol.

Corinthians e São Paulo se enfrentam em clássico pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Timão começou a rodada na terceira posição com 43 pontos vindo de dois jogos sem derrota, o tricolor está na 14ª colocação com 30 pontos e não vence há três partidas.

Na caça ao líder, o Flamengo visita o Goiás. O time carioca vem de empate e quer a vitória para não deixar o Palmeiras disparar. Já o Esmeraldino vem em boa sequência com três vitórias seguidas. O clube goiano quer encostar na G6 para sonhar com uma vaga na Libertadores do próximo ano.

Brasileirão Série A

11h - Avaí x Athletico - Premiere

- Premiere 11h - Botafogo x América-MG - Premiere

- Premiere 16h - Coritiba x Atlético-GO - Premiere

- Premiere 16h - São Paulo x Corinthians - TV Globo e Premiere

- TV Globo e Premiere 19h – Goiás x Flamengo - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

16h - Grêmio x Vasco - TV Globo, SporTV e Premiere

Campeonato Italiano

07h30 - Atalanta x Cremonese – Star +

– Star + 10h - Bologna x Fiorentina – Star +

– Star + 10h - Lecce x Monza – Star +

– Star + 10h - Sassuolo x Udinese – Star +

– Star + 13h - Lazio x Verona - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 15h45 - Juventus x Salernitana – ESPN e Star

Campeonato Francês

08h - Strasbourg x Clermont Foot – Star +

– Star + 10h - Ajaccio x Nice – Star +

– Star + 10h - Angers x Montpellier – Star +

– Star + 10h - Lorient x Nantes – Star +

– Star + 10h - Toulouse x Reims – Star +

– Star + 12h05 - Rennes x Auxerre – Star+

– Star+ 15h45 - Monaco x Lyon - Star+

Campeonato Espanhol

09h - Real Madrid x Mallorca – Star +

– Star + 11h15 - Elche x Athletic Bilbao – Star+

– Star+ 13h30 - Getafe x Real Sociedad – Star+

Campeonato Alemão

10h30 - Cologne x Union Berlin - OneFootball

- OneFootball 12h30 - Freiburg x Borussia Monchengladbach - OneFootball

Campeonato Português

11h30 - Paços Ferreira x Casa Pia – Star+

– Star+ 14h - Arouca x Boavista – Star+

– Star+ 14h - Marítimo x Gil Vicente – Star+

