Jogos de futebol hoje, domingo, 10; onde assistir ao vivo e horários

Jogos da 16ª rodada do Brasileirão Séria A, partidas da Série C e rodada da Eurocopa feminina são destaques do domingo de futebol.

Um dos principais destaques do dia será o confronto entre Corinthians e Flamengo. Os dois times avançaram de fase na Libertadores no meio da semana. Por isso, a partida na Neo Química Arena será um prelúdio dos jogos que vão acontecer pelas quartas de final da competição continental. Olhando para o Brasileirão, o Timão precisa vencer para se manter no G4. Já o Rubro Negro quer os três pontos para se manter próximo do G6.

O líder Palmeiras volta a campo contra o Fortaleza depois de golear o Cerro Porteño na Libertadores. O Verdão perdeu para o Athletico-PR na última rodada do Brasileirão e precisa vencer para manter a distância sobre o segundo colocado. Já o Fortaleza precisa da vitória para deixar a última colocação e começar uma recuperação no Brasileirão. O time foi eliminado da Libertadores na última quinta-feira.

Outro jogão do dia será entre São Paulo e Atlético-MG no Mineirão. Terceiro colocado com três pontos a menos que o Palmeiras, o Galo quer os três pontos para seguir na caça ao líder. O time vem de três vitórias no Campeonato Brasileiro e de classificação na Libertadores. Já o Tricolor Paulista precisa vencer fora de casa para seguir próximo da zona de classificação da próxima Libertadores.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

11h - Coritiba x Juventude - Premiere

16h - Corinthians x Flamengo - TV Globo, SporTV e Premiere

18h - Atlético-MG x São Paulo - Premiere

18h - Fortaleza x Palmeiras - Premiere

18h - Santos x Atlético-GO - Premiere

19h - Cuiabá x Botafogo - SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

11h - Botafogo-SP x Ypiranga-RS - NSports

15h - Altos-PI x Brasil de Pelotas - NSports

17h - São José x Vitória - DAZN

18h - Volta Redonda x Mirassol - NSports

19h - Atlético-CE x Remo - DAZN

Eurocopa Feminina

16h - França x Itália - ESPN

