Jogos de futebol hoje, domingo, 1; onde assistir ao vivo e horários

Rodada do Brasileirão da Série A, jogo da Copa do Brasil e campeonatos pela Europa são destaques do domingo de futebol.

No feriado do dia do trabalho, o Corinthians recebe o Fortaleza para se recuperar no campeonato Brasileiro após derrota para o Palmeiras. No meio da semana, o clube paulista venceu o Boca Juniores na Libertadores. O Fortaleza também vem embalado depois de vitória sobre o Alianza Lima na competição continental.

O Fluminense também volta a campo após o pedido de demissão do técnico Abel Braga. O tricolor carioca visita o Coritiba e já pode ter o seu novo -- velho -- técnico anunciado. Fernando Diniz está de detalhes a voltar a comandar a equipe carioca.

Assim como o Palmeiras, o Flamengo não joga o Brasileirão neste fim de semana. O rubro negro carioca enfrenta o Altos do Piauí pela Copa do Brasil.

Na Europa, a briga pelo título vai agitar o campeonato Italiano. O Milan precisa vencer a Fiorentina para seguir na ponta da tabela faltando apenas quatro rodadas. A Inter, que está em segundo, visita o Udinese e quer continuar na caça do líder. A disputa para entrar na zona de classificação da Liga dos Campeões da Europa também está aberta.

Na Espanha, o Barcelona recebe o Mallorca para se consolidar na vice colocação e garantir a vaga para a próxima Champions. Após ver o Real ser campeão no sábado, o clube catalão precisa vencer sua partida para terminar bem o campeonato.

Veja horário e onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 1º

Campeonato Inglês

10h - Everton x Chelsea - ESPN e Star+

10h - Tottenham x Leicester City - Star+

12h30 - West Ham x Arsenal - ESPN e Star+

Campeonato Italiano

7h30 - Juventus x Venezia - ESPN e Star+

10h - Milan x Fiorentina - ESPN2 e Star+

10h - Empoli x Torino - Star+

13h - Udinese x Internazionale - Star+

15h45 - Roma x Bologna - Star+

Campeonato Espanhol

9h - Elche x Osasuna - Star+

11h15 - Granada x Celta - Star+

13h30 - Rayo Vallecano x Real Sociedad - Star+

16h - Barcelona x Mallorca - Star+

Campeonato Francês

8h - Troyes x Lille - Star+

10h - Brest x Clermont Foot - Star+

10h - Lorient x Reims - Star+

10h - Monaco x Angers - Star+

10h - Montpellier x Metz - Star+

12h05 - Bordeaux x Nice - Star+

15h45 - Olympique x Lyon - ESPN e Star+

Copa do Brasil

18h - Altos-PI x Flamengo - Amazon Prime

Brasileirão Série A

11h - Botafogo x Juventude - Premiere

16h - Corinthians x Fortaleza - TV Globo e Premiere

16h - Coritiba x Fluminense - TV Globo e Premiere

19h - Internacional x Avaí - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

11h - Criciúma x Novorizontino - Premiere

18h - Tombense x Vasco - Premiere

Brasileirão Série C

11h - Figueirense x Mirassol - DAZN

15h - Ferroviário x Botafogo-PB - TV Band, DAZN e TikTok

17h - São José-RS x Brasil de Pelotas - DAZN

19h - Confiança x Remo - DAZN

LEIA TAMBÉM: