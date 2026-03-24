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João Rock 2026 anuncia line-up completo do festival; veja as atrações e como comprar ingressos

Evento reúne 27 atrações distribuídas em cinco palcos, com nomes consolidados e artistas em ascensão da música brasileira

João Rock 2026: veja a lista de atrações da edição deste ano (Divulgação)

João Rock 2026: veja a lista de atrações da edição deste ano (Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de março de 2026 às 11h45.

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O festival João Rock anunciou a programação da edição marcada para o dia 1º de agosto, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

O evento reúne 27 atrações distribuídas em cinco palcos, com nomes consolidados e artistas em ascensão da música brasileira.

Entre os artistas confirmados estão BaianaSystem, Alceu Valença, Ana Carolina, Raimundos, FBC, Nação Zumbi, Lagum, Djonga, CPM 22, Detonautas, Os Paralamas do Sucesso, Armandinho, Criolo, Zé Ramalho e Marina Sena. A programação também inclui apresentações especiais, como “Marcelo D2 convida Rael” e o espetáculo “Charlie Brown Jr. Acústico”, com participação de Negra Li e Marcelo Nova.

A edição de 2024 inclui novos nomes no line-up, com a estreia de Rachel Reis, Yago Oproprio, Ajulliacosta, Chico Chico, Urias e Luedji Luna, além de Tucumanus e Victor Xamã. A curadoria mantém a proposta de combinar artistas reconhecidos com novos expoentes da cena nacional.

Venda geral de ingressos

A venda de ingressos do novo lote do João Rock começa nesta terça-feira, 24, com preços a partir de R$ 230, considerando a modalidade de meia-entrada. Clientes com cartões Banco do Brasil Visa terão condições específicas durante o período inicial de vendas.

Nos primeiros sete dias, esses clientes mantêm o valor de pré-venda com 20% de desconto; após esse prazo, o benefício continua aplicado sobre o valor do primeiro lote, com parcelamento em até seis vezes.

As entradas são comercializadas exclusivamente pelos canais oficiais do evento, incluindo o site joaorock.com.br e os links disponibilizados nas redes sociais do festival. A organização orienta o público a evitar plataformas não autorizadas para reduzir riscos de fraude.

Criado em 2002, o João Rock ocorre anualmente em Ribeirão Preto, com foco na valorização da música brasileira. O evento reúne diferentes gêneros, como rock, rap, reggae e MPB, com curadoria voltada à diversidade musical.

Ao longo de mais de duas décadas, o festival contabiliza cerca de 300 apresentações, consolidando-se como uma plataforma de encontros entre artistas de diferentes gerações.
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