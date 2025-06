João Rock 2025: veja como assistir a todos os shows do festival ao vivo

O João Rock 2025, festival exclusivo para artistas nacionais de diversas vertentes musicais e gerações, será transmitido ao vivo pelos canais Multishow, BIS e Globoplay.

Neste sábado, 14 de junho, diretamente de Ribeirão Preto, os apresentadores Dedé Teicher, Guilherme Guedes, Chinaina e Xan Ravelli irão alternar-se nos palcos para fornecer informações sobre as apresentações, mostrar os bastidores e realizar entrevistas exclusivas.

A cobertura do Multishow começa às 17h40, com os shows do palco João Rock. O público poderá conferir performances de rock, rap e reggae com bandas como Cidade Negra, Barão Vermelho, Marcelo Falcão, Natiruts, Nando Reis, BaianaSystem e Planet Hemp.

Já no Canal BIS, a transmissão das atrações dos palcos Aquarela e Brasil começa às 17h10.

O palco Brasil homenageia a Black Music, com apresentações de Sandra Sá, Tony Tornado e Banda do Síndico, Baile do Simonal, Farofa Carioca e Seu Jorge.

O Aquarela, por sua vez, recebe artistas da MPB, como Ana Cañas, Zélia Duncan, Paulinho Moska e Vanessa da Mata.

Onde assistir ao João Rock 2025?

Transmissão ao vivo do João Rock ocorre a partir das 17h15 no BIS, 17h40 no Multishow e também no Globoplay, para assinantes do plano Premium.

Veja a programação e horários dos shows do João Rock 2025

Palco João Rock:

14h - Batalha da Aldeia;

15h - Venere Vai Venus (banda ganhadora do Concurso);

15h40 – Maneva;

16h45 - Rael convida FBC e Rincon Sapiência;

17h50 - Barão Vermelho;

18h55 - Cidade Negra;

20h - Marcelo Falcão;

21h05 – Natiruts;

22h30 - Nando Reis;

23h35 – BaianaSystem;

00h40 - Planet Hemp.

Palco Brasil:

13h10 - School of Rock;

15h10 - Black Rio com Cláudio Zoli e Carlos Dafé;

17h10 - Sandra de Sá;

19h10 - Tony Tornado e Banda do Síndico;

21h10 - Baile do Simonal;

23h10 - Farofa Carioca com Paula Lima e Hyldon;

0h25 - Seu Jorge.

Palco Aquarela:

14h10 - Melly com Sued Nunes;

16h10 - Carol Biazin;

18h10 - Ana Cañas;

20h10 - Zélia Duncan com Paulinho Moska;

22h10 - Vanessa da Mata.

Palco Fortalecendo a Cena:

13h10 - School of Rock;

15h10 – Duquesa;

17h10 - Yunk Vino;

19h10 - Drik Barbosa convida Budah e Cristal;

21h10 – Kayblack;

23h10 – Cabelinho.

Palco Eisen Rock: