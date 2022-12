James Webb captura imagem impressionante de galáxia com buraco negro no centro; confira

A NASA divulgou na quarta-feira, 21, um novo registro realizado pelo Telescópio Espacial James Webb, que conseguiu observar com mais precisão a galáxia NGC 7469, localizada há 220 milhões de anos luz da Terra. A imagem foi publicada no perfil oficial do telescópio no Twitter.

Webb’s holiday card sorted! 🎄

NGC 7469 is like a cosmic wreath bursting with new stars. This galaxy is very dusty, but Webb’s infrared vision can peer through to observe features like the intense ring of star formation close around its bright center. https://t.co/Q1BL2yICTz pic.twitter.com/6IokAxUdZM

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 21, 2022