James Earl Jones gravou todas as falas de Darth Vader em 2,5 horas por US$ 7 mil

James Earl Jones, conhecido por dar voz ao vilão Darth Vader na franquia Star Wars, revelou em uma entrevista de 1995 que as gravações das falas do personagem levaram apenas duas horas e meia. O ator, que faleceu aos 93 anos, contou que o processo foi rápido e que não tinha ideia da importância que o personagem ganharia na história do cinema.

De acordo com a CNBC, Jones recebeu US$ 7 mil (R$ 39,6 mil) pelo trabalho na época, o que, ajustado pela inflação, seria equivalente a aproximadamente US$ 36 mil (R$ 204 mil) atualmente.

Naquele momento, o ator considerou o valor satisfatório para o tempo investido e optou por não ser creditado no filme, uma vez que ele apenas dublou o personagem, enquanto o ator David Prowse vestia o traje de Darth Vader.

Apesar de ter dado vida à icônica voz de Darth Vader em mais seis filmes e em séries de TV, James Earl Jones destacou em várias entrevistas que seu trabalho mais significativo aconteceu nos palcos de teatro.

Quem foi James Earl Jones?

James Earl Jones foi um ator norte-americano renomado por sua voz poderosa e presença marcante em cinema, televisão e teatro. Nascido em 1931, Jones iniciou sua carreira no teatro, onde rapidamente ganhou reconhecimento por suas habilidades dramáticas.

Ele atuou em peças importantes da Broadway e conquistou prêmios ao longo de sua carreira nos palcos. Apesar de sua vasta experiência no teatro, foi sua voz icônica que o levou ao estrelato global, dublando personagens como Darth Vader na franquia Star Wars e Mufasa em O Rei Leão. Esses papéis consolidaram seu nome como um dos grandes talentos da indústria do entretenimento.

Ao longo de mais de sete décadas de carreira, James Earl Jones participou de diversos projetos cinematográficos e televisivos de sucesso, sempre trazendo profundidade aos personagens que interpretava.

Ele também foi reconhecido por sua versatilidade, transitando com facilidade entre diferentes gêneros, do drama ao épico. Sua voz inconfundível e sua habilidade de transmitir autoridade e emoção o tornaram uma figura querida tanto no teatro quanto nas telas. Mesmo com todo o sucesso, Jones nunca perdeu o apreço pelo teatro, considerando suas performances ao vivo como algumas das mais importantes de sua carreira.