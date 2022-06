Jade Picon aparece em foto com elenco de Travessia, próxima novela das 9

Jade Picon posou ao lado de outros atores em divulgação do elenco de “Travessia”, a nova novela das 21h da Rede Globo. A obra escrita por Glória Perez, contará com grande elenco como Alessandra Negrini, Humberto Martins, entre outros.

Em foto publicada no perfil do Instagram do diretor Mauro Mendonça Filho, a influenciadora e ex-BBB apareceu ao lado de nomes como Chay Suede, Lucy Alves e Romulo Estrela que serão os protagonistas da novela.

Assim como na vida real, Jade irá interpretar uma influenciadora. Ela será filha da personagem vivida por Grazi Massafera e fará par romântico com Chay Suede. A personagem, que será uma das principais da novela, trabalhará com uma espécie de antagonista da heroína interpretada por Lucy Alves.

A novela tem previsão de estreia para outubro de 2022 e terá em torno de 150 capítulos, e como marca da autora Glória Perez, abordará questões culturais e atuais da sociedade brasileira.

