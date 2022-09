Já pensou em comer pratos do MasterChef Brasil? Agora, no Outback, você pode

A partir do dia 5 de setembro, fãs do MasterChef Brasil e amantes da gastronomia poderão experimentar pratos do programa de competição no Outback Steakhouse. O restaurante de temática australiana vai passar a oferecer os três pratos vencedores da prova feita no reality em todas as suas unidades no Brasil.

São três opções para compartilhar: a famosa Ribs com molho barbecue de framboesa; uma porção de camarões empanados servidos com maionese de jalapeño e um croquete feito de carne bovina e ribs desfiada, recheado de queijo e acompanhado de molho de páprica. Os pratos estarão disponíveis nos restaurantes e também no delivery.

A parceria traz uma experiência inédita aos clientes. “Somos o primeiro patrocinador no segmento a fazer parte da história do programa”, diz Renata Lamarco, diretora de marketing da Bloomin’ Brands, holding que detém a marca Outback Steakhouse no Brasil.

Os pratos do “Outback feat MasterChef Brasil”

Assinados pelo Outback, o MasterChef Brasil e também pelos participantes criadores Edleide, Bruno e Jason, os pratos estão disponíveis a partir de segunda-feira, 5 de setembro. Eles devem ficar até 13 de novembro. Veja detalhes:

Shrimp Adventure (R$ 84,90)

Porção de camarões crocantes temperados com um blend de ervas e especiarias Outback e raiz forte, acompanhada de uma fatia de limão siciliano grelhado e maionese com toque de pimenta jalapeño.

Raspberry Ribs Duo (R$ 99,90)

Duas clássicas Jr. Ribs, uma delas com o mais novo Barbecue Framboesa e a outra coberta com um molho à escolha do cliente. O prato acompanha pétalas de Bloomin’ Onion e fritas.

Quem quiser pode optar por mais uma Jr. Ribs e molho, transformando o duo em Trio (R$ 149,90).

MasterChef Journey (R$ 124,90)

Uma combinação dos últimos dois pratos – Jr Ribs com molho Barbecue de Framboesa e uma porção de camarões crocantes empanados – e os novos Croquetes Outback, uma combinação de carne bovina e a famosa Ribs da marca desfiada, recheados com queijo mozzarella e servidos com maionese de páprica

Como foram escolhidos os três pratos vencedores?

O sétimo episódio do MasterChef Brasil 2022, que ocorreu no dia 28 de junho, desafiou a criatividade de dez cozinheiros que, na época, seguiam na disputa pelo troféu mais desejado do país. A final do reality será nesta terça-feira, 6 de setembro.

Os participantes foram divididos em duplas para criar três pratos inspirados no menu do Outback. A ideia era que eles seguissem a linha de sabores e composições apresentadas pelos chefs especialistas da marca, que mostraram uma mesa repleta de receitas conhecidas.

Os competidores correram contra o tempo para garantir uma vaga entre os destaques e as melhores criações se tornaram esses lançamentos inéditos no cardápio do Outback, além de terem garantido uma vaga na próxima rodada da competição.

LEIA TAMBÉM:

Dia do Bacon: veja onde comemorar (e comer) a iguaria no Brasil

Iron Chef: Giovanna Grossi e Rafa Gomes reproduzem menus apresentados no reality show

Luva de Pedreiro terá 'prato feito' de R$ 89 no restaurante Paris 6