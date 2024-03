Instagram e Facebook enfrentam instabilidades nesta terça-feira, diz site

Nesta terça-feira, 5, a rede social de fotos e vídeos Instagram, assim como o Facebook, apresentaram instabilidade. Os usuários relataram problemas para acessar as plataformas pelo site Downdetector, desde às 12h.

Ao entrar na rede social e navegar pelo feed, o usuário se depara com a mensagem "não foi possível carregar as publicações" ou "não foi possível atualizar o feed". Por outro lado, os stories estão funcionando normalmente. Até o momento, os usuários não conseguem postar ou visualizar outros perfis da plataforma. A Meta, dona do Instagram, ainda não se posicionou sobre o assunto, mas Andy Stone, Head de Comunicação da empresa, publicou no X (antigo Twitter) que "estão cientes que as pessoas estão tendo problemas para acessar os serviços" e que "estão trabalhando nisso".;

No Facebook, usuários destacaram que foram deslogados da rede social. A mensagem que aparece é "sessão expirada".

Já no Threads, há problemas da visualização da timeline. O aplicativo pede para que o usuário tente atualizar o feed, mas nada acontece.

O Whatsapp segue funcionando normalmente.

Veja exemplos da 'pane' no Instagram

Quem foi atingido?

De acordo com o site Downdetector, que já acumula mais de 22 mil notificações de falta de funcionamento das redes, a queda acontece em diversos lugares do mundo. No Brasil, os principais relatos vem de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Salvador, Curitiba, Porto Alegre e Belém.

Outros usuários nos Estados Unidos também relataram, via X (antigo Twitter), que os serviços não estão funcionando.