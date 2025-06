Inscrições para o BBB 26 são reabertas para duas regiões do Brasil; confira quais

As inscrições para o BBB 26 foram reabertas nesta segunda-feira, 2, para moradores das regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site oficial do Gshow, selecionando a região de nascimento ou de residência.

O processo exige o preenchimento de um formulário com dados pessoais, além do envio de fotos e dois vídeos. Um desses vídeos deve ser de apresentação, considerado essencial para que a produção conheça a história e a personalidade dos candidatos.

As entrevistas com os participantes serão realizadas de forma virtual e presencial, mas as seletivas ainda não começaram, segundo a produção do programa.

A inscrição só deve ser feita pelo link oficial do Gshow, e o primeiro contato da equipe será feito por e-mail, com o domínio @castitreach.com. A produção também entrará em contato por telefone para confirmar o recebimento da mensagem e agendar a entrevista.

As vagas são limitadas, por isso os candidatos devem deixar todo o material pronto com antecedência para não perder a oportunidade de participar da seleção.

Boninho, antigo diretor do reality, afirmou que o BBB 26 terá uma temática de "viagem no tempo", com novas dinâmicas previstas para a edição de 2026.

Redes sociais trarão novas atualizações

A produção orienta os candidatos a acompanharem as redes sociais oficiais do Big Brother Brasil para novas informações sobre as etapas do processo seletivo e eventuais mudanças nos prazos.

A inscrição não garante participação no programa, mas é o primeiro passo para quem sonha em entrar na casa mais vigiada do país.