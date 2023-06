Ingresso de graça no cinema? Kinoplex retoma promoção; veja como conseguir

A partir da próxima quinta-feira, 15, os amantes do cinema vão contar com uma promoção voltada para estreias no cinema. O Kinoplex vai retomar a promoção "Dobradinha Kinoplex", que dá ingresso e pipoca de graça para acompanhantes.

A promoção é válida somente para as quintas-feiras, dia de estreia nos cinemas. Em junho, a partir do dia 15, os fãs podem contar com o lançamento de "The Flash". No dia 22, estreia também "Elementos", nova animação da Pixar, e no dia 29, o quinto filme do Indiana Jones chega aos cinemas.

Como conseguir ingresso de graça no cinema?

A cada ingresso comprado nos cinemas da rede, o segundo, de mesmo valor, sai de graça. Ou seja, comprando uma inteira, o cliente ganha outra inteira e comprando uma meia, ganha outra meia.

Na compra da meia, os dois ingressos deverão ter comprovação do direito ao benefício. A promoção é válida em todos os cinemas e salas da rede, exceto Platinum (KinoEvolution e IMAX / 2D e 3D).

Pipoca de graça?

Além do ingresso gratuito, o Kinoplex também fará uma promoção na bomboniere. Ao comprar o combo Super, o cliente recebe um upgrade para o combo Mega, de pipoca e refrigerante.

Quem tem direito à meia-entrada no cinema?

A meia-entrada é garantida por lei para estudantes, professores, idosos e pessoas com deficiência, o Kinoplex também oferece desconto de 50% no ingresso para os clientes do banco PAN e BTG Pactual.