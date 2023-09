Ingresso a R$ 12: Semana do Cinema traz descontos e programação variada; veja como conseguir

Depois do sucesso em nos dois últimos anos, a Semana do Cinema, que ocorre do dia 28 de setembro a 4 de outubro, está de volta para mais uma edição — e com bons descontos. As principais redes e salas de cinema de todo o Brasil devem oferecer, nesta semana, ingressos para sessões em 2D por R$ 12.

A campanha, idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), conta com o apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex). Em 2022, a iniciativa levou mais de 3,7 milhões de pessoas às salas de cinema, um crescimento de 180% se comparado ao público da primeira edição.

Participam da Semana do Cinema as redes da ABRAPLEX, Cinemark, Cinépolis, UCI, Cinesystem, GNC, Moviecom, Arteplex, Cineart, Itaú Cinemas, Petra Belas Artes e Playarte.

Na programação, estão filmes para diversos públicos e idades, como “Mercenários 4”, a produção nacional “Nosso Sonho”, a animação “Os Peludos”, "Besouro Azul", "A Freira 2" e “Jogos Mortais X”, para os fãs de filmes de terror.

Como conseguir ingresso de cinema a R$ 12?

A promoção é válida para todas as sessões nas salas tradicionais. Em caso da compra dos ingressos ser realizada nos canais digitais da Rede, como site, app e ATMs, todos os clientes devem optar pela meia-entrada para garantir o valor promocional, sem a necessidade de apresentação de comprovante para o benefício durante o período da campanha.

Além do ingresso mais baratos, algumas redes de cinema também oferecerão descontos nos combos com pipoca e bebidas. Na rede Cinemark, por exemplo, o período será uma oportunidade para garantir o combo exclusivo do The Town, no qual o balde do festival com pipoca custará R$ 34. Além disso, os clientes ainda terão como opção o combo colecionador, que conta com pipoca grande salgada e brindes variados por R$ 29 e, para assinantes Cinemark Club, por R$ 23; e também duas pipocas grandes por R$ 39 (válida apenas para salgada).

Na Cinesystem os clientes também contarão com preços exclusivos na aquisição do tradicional combo. Ou seja, uma pipoca média com um refrigerante de 500ml, sairá ao valor de R$ 25,90 - o refrigerante será refil por até 3 horas. Outra novidade é que diversos souvenirs da Rede, como baldes de pipocas, copos, entre outros itens, também estarão com valores promocionais, a partir de R$ 8,90.