Quem é Ines Rau, a modelo trans que estaria namorando o craque francês Mbappé

A modelo Ines Rau ganhou a celebridade em 2017, ao se tornar a primeira mulher trans a posar para a revista Playboy.

No ano seguinte, escreveu uma biografia intitulada "Mulher", na qual teve coragem de contar sua história publicamente.

Com isso, se tornou um ícone na França, conquistando legiões de fãs. Para ter uma ideia de sua popularidade, nas redes sociais ela já acumula mais de 750 mil seguidores.

Mas a partir do verão europeu 2022, Rau ganhou ainda mias fama, se tornando a nova namorada - ou "petite amie", como dizem em Paris - do craque Kylian Mbappé.

O jogador e a modelo teriam sido flagrados pelos paparazzi a bordo de um iate em frente ao litoral Mediterrâneo da França.

O casal foi notado em várias ocasiões, começando com o Festival de Cinema de Cannes, durante o qual seus gestos de afeto mútuo imediatamente chamaram a atenção.

Nenhum dos dois confirmou o relacionamento. Mas as fotos mostrando Mbappé com Rau no seu colo na praia foram o suficiente para alimentar os rumores de um relacionamento romântico.

A francesa, de 32 anos, é filha de dois argelinos, e passou por uma cirurgia para mudar de sexo aos 16 anos. Entretanto, ela só teve coragem de contar sua história aos 24 anos.

Depois de completar 18 anos, Rau se tornou dançarina para DJs na ilha de Ibiza, na Espanha, período em que se tornou amiga de David Guetta.

Após sua aparição na Playboy, Rau trabalhou como modelo em Nova York e na Itália, se tornando o rosto de muitas campanhas publicitárias.

Mbappé, 23 anos, sempre foi muito discreto e pouco se sabe sobre sua vida privada fora do futebol. Sua última parceira conhecida foi a atriz francesa Emma Smet, embora nunca tenha tornado público seu relacionamento.

Mbappé está se preparando para liderar a seleção francesa na Copa do Mundo do Catar do final de 2022. O atacante foi eleito o melhor jogador do mundo em 2021 pela Globe Soccer Awards e está entre os favoritos para ganhar a próxima Bola de Ouro.