Indicação relâmpago: Infinity Nikki conquista nomeação ao melhor jogo de 2024 pela IGN

Infinity Nikki desafia o mercado com indicação surpreendente

Em um feito raro na indústria dos games, Infinity Nikki foi indicado ao prêmio de Melhor Jogo de 2024 pela IGN apenas uma semana após seu lançamento, em 5 de dezembro. O novo título, desenvolvido pela PaperGames e pela chinesa Infold Games, marca o quinto capítulo da franquia Nikki, um fenômeno nos dispositivos móveis há mais de uma década, conhecido por suas mecânicas de montar looks e pela capacidade de cativar uma audiência fiel ao redor do mundo.

O jogo pertence a um gênero de nicho voltado principalmente para jogadoras mulheres, o que torna a nomeação ainda mais inesperada, especialmente em um mercado tradicionalmente dominado por títulos de apelo mais amplo.

Mais de 20 milhões de downloads em uma semana

Disponível gratuitamente no PC (Epic Games Store), PlayStation 5 e dispositivos móveis, Infinity Nikki já acumula mais de 20 milhões de downloads. O título expande o legado da série ao apostar em uma experiência de aventura em mundo aberto, combinando elementos de plataforma, enigmas, cenários vibrantes e suas consagradas mecânicas de moda.

Inspirado em títulos de sucesso como Genshin Impact e The Legend of Zelda: Breath of the Wild, o jogo foi destaque em eventos como o State of Play, chamando a atenção por seus gráficos de ponta, desenvolvidos com a Unreal Engine 5.

Impacto cultural e disputa acirrada no prêmio da IGN

A indicação de Infinity Nikki reflete as mudanças na indústria de games, especialmente na China, onde a influência das jogadoras tem impulsionado a criação de jogos mais inclusivos e inovadores. O título agora disputará o prêmio de Melhor Jogo de 2024 com grandes nomes como Starfield e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. A cerimônia da IGN, marcada para janeiro de 2025, promete atrair a atenção do público e da indústria para este capítulo da franquia Nikki.

Black Myth: Wukong também marca 2024

Outro título chinês aclamado foi Black Myth: Wukong. Lançado em agosto pelo estúdio Game Science, o RPG de ação vendeu mais de 20 milhões de cópias globalmente, atraindo comparações com Dark Souls e Sekiro: Shadows Die Twice. Baseado na mitologia chinesa e no clássico “Jornada ao Oeste”, o jogo reforçou a posição dos estúdios chineses no mercado global, destacando-se por seus visuais impressionantes criados com a Unreal Engine 5.

Além do sucesso nos games, Black Myth gerou interesse pela cultura chinesa, atraindo turistas para explorar locais históricos conectados à sua narrativa. Essa interação entre o mundo virtual e o patrimônio cultural fortalece os laços entre entretenimento digital e tradições culturais.